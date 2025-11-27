Teresa Fernández Marmiesse y Llana Consultores, premios Gijón Impulsa

La empresaria Teresa Fernández Marmiesse y Llana Consultores son los nuevos premios Gijón Impulsa a la trayectoria empresarial. Así lo ha anunciado esta tarde la entidad pública, que destaca la "destacada trayectoria" de la empresaria y el legado como "referente regional y nacional" de la consultora. El jurado ha fallado, además, premios a otras cuatro empresas locales por su apuesta por la innovación, en concreto, a Class Moda, Cis Robots, Objet Particulier y La Ruta Azul.

Premios a la Innovación

Por categorías, en la modalidad de Premios a la Innovación, en el apartado de comercio minorista se reconoce esta vez el trabajo de Class Moda "por su capacidad ejemplar para reinventar un comercio de proximidad con casi cuatro décadas de trayectoria", según se recoge en el acta. "A lo largo de estos años, la empresa ha sabido combinar experiencia, profesionalización y una clara apuesta por la modernización", se añade en el escrito. El comercio, ubicado en Álvarez Garaya, acometió "recientemente un proceso integral de transformación que incluye la digitalización del negocio, la renovación del espacio comercial y la incorporación de nuevas herramientas de gestión y omnicanal".

En esta misma modalidad de innovación, en el apartado de economía azul, el premio se lo lleva Cis Robots, una empresa tecnológica especializada en robótica. Señala el jurado que la marca ha contribuido a la economía azul "mediante el desarrollo en Gijón de soluciones robóticas avanzadas para entornos navales y submarinos, aplicando tecnologías de última generación como la visión artificial, el 'machine learning' y la navegación autónoma". La empresa también ha realizado sistemas de inspección autónoma para el sector naval y "un sistema subacuático modular" para el Acuario.

En cuanto a la innovación en economía creativa, el galardón recae sobre Objet Particulier, en Deva. Su responsable es Mamen Diego y el premio se debe a su "excelencia creativa". El jurado destaca la "aportación innovadora al sector creativo" de esta empresa "mediante la reinvención de técnicas artesanales de lujo aplicadas a materiales contemporáneos". "Su trabajo fusiona tradición y diseño avanzado, desarrollando modelos de utilidad únicos", añade.

La empresa La Ruta Azul, por su parte, ha sido galardonada en la misma modalidad de innovación y en la categoría de salud. Destaca el jurado que la entidad ha dado una "solución de salud digital orientada al diagnóstico y la intervención temprana en trastornos del neurodesarrollo", especialmente aquellos relacionados con el espectro autista.

Premios a la Trayectoria

Por su lado, en la modalidad de premios a la trayectoria empresarial, hay dos galardonados: la empresa Llana Consultores y la empresaria Teresa Fernández Marmiesse. De la firma gijonesa destaca el jurado que este año cumple 50 años y que "ha demostrado una notable capacidad de adaptación, crecimiento y liderazgo en el ámbito de la consultoría empresarial". Añade que, desde su nacimiento en 1975, "ha evolucionado hasta convertirse en un referente regional y nacional". Sobre Fernández Marmiesse, por último, el jurado señala que esta empresaria, integrante de la quinta generación del Grupo Junquera Marítima, cuenta con una "destacada trayectoria profesional en un sector altamente masculinizado como el marítimo-portuario". "Teresa ha sabido ejercer un liderazgo firme y comprometido, impulsando la modernización, diversificación e innovación de un grupo empresarial con más de un siglo de historia", añade.

A estas seis categorías concurrieron 37 candidaturas. "Muestra la solidez y la voluntad de progreso de nuestro tejido empresarial", señaló Ángela Pumariega, vicealcaldesa de Gijón y edil de Economía, Empleo, Turismo e Innovación. "Las propuestas recibidas reflejan un trabajo serio y orientado al futuro, en sintonía con la visión que impulsa nuestro Parque Científico Tecnológico, que se ha convertido en un referente", añadió.