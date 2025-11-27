Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tributo a Michael Jackson en el Gijón Arena

Un momento del espectáculo.

Un momento del espectáculo. / Juan Plaza

S. F. L.

El recinto del Gijón Arena acogió esta noche un tributo al icónico Michael Jackson con un "megaespectáculo que ha conquistado el mundo", según señalaron los organizadores. El show, liderado por Lenny Jay, conocido performer e imitador del artista, se encuentra de gira con la actuación "This is Michael", un proyecto en el que participa la también aclamada Jennifer Batten, que fue guitarrista del cantante.

La actuación generó algún momento de cola a la entrada de la plaza de toros y sacó a escena a un Lenny Jay convertido a la perfección en el rey del pop. La querida Batten tuvo varios momentos de protagonismo en el centro del escenario y a Jay lo acompañaron un elenco de bailarines.

