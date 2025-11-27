Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Unión de Comerciantes lanza una promoción para aparcar gratis e "impulsar las compras" en el centro de Gijón esta Navidad

Los negocios asociados recibirán 10 horas de parking gratuito en tickets de 30 minutos

Imagen de archivo de clientes de tiendas y vehículos en el centro de Gijón durante Navidad.

Imagen de archivo de clientes de tiendas y vehículos en el centro de Gijón durante Navidad. / Juan Plaza

Nico Martínez

Un acuerdo de la Unión de Comerciantes y Telpark permitirá el aparcamiento gratuito en La Arena y el Centro. Con esta nueva promoción, las tiendas adheridas dispondrán de 10 horas de parking gratuito en tickets de 30 minutos para ofrecer a sus clientes durante la campaña de Navidad. "Apoyará a nuestros comerciantes en uno de los periodos más importantes del año", señala Sara Menéndez.

Los comercios adheridos podrán ofrecer esos tickets a sus clientes para los parkings de los Jardines del Náutico y la Fábrica del Gas, en La Arena, desde el 28 de noviembre de 2025 al 7 de enero de 2026.

Desde la Unión de Comerciantes remarcan que este será "un impulso directo al comercio local". "Buscamos facilitar el acceso al centro urbano, reduciendo la barrera del aparcamiento", apuntan, además de hacer hincapié en que de esta forma esperan "favorecer las compras navideñas, atrayendo más clientela y mejorando su experiencia de visita", así como "potenciar la competitividad del comercio local, ofreciendo un valor añadido frente a otras modalidades de compra".

