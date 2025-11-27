Los universitarios presentan a concurso sus ideas de negocio
El Paraninfo de la Universidad Laboral acogió ayer por la mañana la primera sesión de la 27.º edición de las Jornadas de Proyectos Empresariales Universitarios, que tendrá un bis el 1 de diciembre. Como viene siendo habitual desde hace ya un cuarto de siglo, los estudiantes presentarán a concurso un puñado de ideas de negocio. En esta ocasión, son 17 las propuestas empresariales que nacen de la iniciativa de 68 alumnos procedentes de los tres grados presenciales de la de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos. En la imagen junto a estas líneas, algunos de los participantes del encuentro celebrado ayer.
