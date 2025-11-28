ArcelorMittal fabricará en Asturias la chapa de los primeros barcos de crucero de lujo sin emisiones, que promueve el holding de Gucci y Balenciaga
Ponant, la compañía naval de la familia Pinault, usará acero "verde" producido en Gijón en barcos propulsados por renovables
Los primeros barcos de crucero del mundo con emisiones casi nulas se fabricarán con acero asturiano. La compañía francesa Ponant Explorations Group, líder en el segmento de los cruceros oceánicos de lujo, ha firmado un memorando con ArcelorMittal que tiene como objetivo final el suministro de chapa gruesa para los nuevos barcos "verdes" de la compañía, que tendrán propulsión eólica (mediante velas rígidas), con paneles solares y con combustibles renovables. El acero también se fabricará con bajas emisiones y será laminado en el tren de chapa gruesa de Gijón.
Ponant, con apoyo de fondos europeos y del Gobierno de Francia, ha puesto en marcha el proyecto Swap2Zero, cuyo objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de sus nuevos barcos de crucero en más del 80%. La meta no es solo descarbonizar el sistema de propulsión, también la construcción de los buques y sus componentes para caminar hacia el objetivo de las cero emisiones netas. En esa línea, la compañía de cruceros de lujo ha firmado un memorando de entendimiento con ArcelorMittal por el cual las dos empresas trabajarán juntas para integrar chapas gruesas de acero reciclado producidas con energía renovable y con bajas emisiones de carbono (XCarb) en Gijón en el proceso de construcción naval de Ponant. El objetivo final es construir el 100% de los cascos de los buques utilizando acero XCarb de ArcelorMittal .
La multinacional siderúrgica certificará, con sellos independientes, la chapa producida con bajas emisiones y la compañía de cruceros (propiedad de Artémis, el holding de la familia Pinault al que pertenecen también las marcas Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent, Puma, Conforama o la casa de subastas Christie´s) se compromete a que los astilleros que selecciona para construir sus barcos utilicen, siempre que sea posible, las chapas gruesas XCarb de ArcelorMittal fabricadas en Asturias.
El Principado llama a la "tranquilidad" por el ERTE: "Son causas puntuales"
El Gobierno del Principado confía en que la aplicación del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en la mayor parte de las instalaciones de ArcelorMittal en Asturias "dure el menor tiempo posible", señalaron ayer fuentes de la Consejería de Industria. La compañía siderúrgica está aplicando esa medida a causa de la indisponibilidad del horno alto "B" de Gijón, la parada por mantenimiento del sinter "A" y la parada por obras de la línea de decapado.
"La activación de un ERTE nunca es una buena noticia, si bien se trata de una medida para proteger el empleo en situaciones de caída de la demanda o incidencias en el normal funcionamiento de instalaciones productivas", afirmaron desde el departamento dirigido por Borja Sánchez.
La Consejería también quiso enviar "un mensaje de tranquilidad", dado que el ERTE "es consecuencia de cuestiones coyunturales", por lo que, "cuanto antes se solucionen ambas incidencias, y en ello está trabajando la empresa, antes se podrá recuperar la normalidad".
Por otro lado, trabajadores de ArcelorMittal y del sindicato CGT se concentraron ayer ante la Asamblea Nacional de Francia, en París, para exigir la nacionalización de las instalaciones siderúrgicas de ArcelorMittal ante los recortes de personal. La Asamblea debatió ayer un proyecto de ley propuesto por La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon sobre la nacionalización.
