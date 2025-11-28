Asturias se cuela en la final para tener el restaurante que cocina la mejor pizza de España con una receta en horno de leña

¿La mejor pizza de España se cocina en Asturias? Podría ser. El título de La Mejor Pizza de España se disputa entre quince finalistas y entre ellos hay un local asturiano. La pizzería Crettino, ubicada en el barrio gijonés de Cimavilla, podría hacerse con el galardón. La final será el próximo lunes, 1 de diciembre, en Barcelona.

Llegar a la final no ha sido fácil. Un total de 145 establecimientos han participado en la III edición del Campeonato de España de Pizzas, que organiza la empresa asturiana Fenicia con el patrocinio de Globo y la colaboración de Harinas Ylla 1878 y ALSA.

El restaurante Crettino se ha colado en la final con una pizza de nombre "Sapore italiano". "Nuestra propuesta es una pizza napolitana contemporánea hidratada al 80% con 36 horas de fermentación para ser muy ligera y digestiva, con productos 100% italianos y finalizados en horno de leña como la tradición manda", aseguran desde el local.

Los ingredientes de la elaboración que podría convertirse en la mejor pizza de España son los siguientes: agua, harina, levadura, sal, pasata de tomtedaterino amarillo siciliano, tomate daterino rojo y amarillo sicilianos confitado, provola ahumada,stracciatella de burrata pugliesa, pesto genovés casero albahaca frita, gotas de n’duja de spilinga y piñones. Esta pizza tiene un precio de 16 euros.

La pizzería participa por segunda vez en el certamen fiel a su esencia: "auténtica pizza napolitana, hecha al horno de leña y con el alma italiana que nos define".

Entre los quince finalistas se encuentran locales de toda España, tales como: Pizzería Bitinia (Santillana del Mar, Cantabria), La Bella Napoli 1970 (Pontevedra), Baldoria (Madrid), Berrinche Amasa la fiera (Utrera, Sevilla), Dottor Pizza (Vitoria-Gasteiz, Álava), Harinella (Valencia), La Bicicleta Pizzería (Dos hermanas, Sevilla), La Felisa (León), La Pizana (Lorquí, Murcia), La Tarantella Napoletana Mirasol (Sant Cugat del Vallès, Barcelona), Más que Pizza (Porto Cristo, Islas Baleares), Pizzería Gnomo (Almuñecar, Granada), Pizzería Siciliana Kuró (Palencia) y Sapore di Napoli (Campos, Islas Baleares).