Bustamante, como en casa en el Gijón Arena: "Asturias y Cantabria, primos hermanos"

Se subió David Bustamante al escenario del Gijón Arena consciente, primero, de que el público en la carpa merecía un gesto de agradecimiento. "Mucho me tenéis que querer, porque hoy jugaba el Sporting", agradeció en broma el cantante en un concierto que, aunque enmarcado en su gira de presentación por "Inédito", su último disco, dejó algún espacio para incluir también en el repertorio algunos de sus temas ya clásicos del inicio de su carrera.

Estaba el recinto de la plaza de toros de Gijón llena en unos tres cuartos para un concierto que arrancó con "La Siberiana", uno de sus últimos temas y sencillo del álbum que da nombre al "tour". Fue este un primer tema con una energía desbordante que dio el relevo al clasicazo de "Devuélveme la vida", una canción publicada hace ya dos décadas. Sonó justo después "Feliz", aunque aquí el sonido no parecía acabar de cuajar.

Tras esta introducción, el cántabro ya sí se presentó ante el público. "Muy buenas noches, Gijón, familia. De verdad, qué ganas tenía de venir aquí", agradeció. No era en absoluto su primera vez en Asturias, pero parecía echarla de menos: "Cada vez que vengo lo hago con mucha ilusión". Aprovechó para recordar, también en broma, que es de San Vicente de la Barquera, "por si alguien no lo sabía", y ensalzó también sus raíces asturianas.

Raíces asturianas

Sonaron en el Gijón Arena "Derramando verdad" y "Soy capaz", temas de "Inédito", un disco publicado hace ahora algo más de un año. Dicharachero y de buen humor, Bustamante llegó incluso a parar brevemente su actuación para atender a algunos aficionados en primera fila. Hasta firmó una camiseta. Después volvió al micrófono y sonaron temas como "Gracias" y "El día que te vayas", que forman parte también del disco que da nombre a la gira.

Uno de los momentos más especiales de la velada fue la puesta en escena de "Sé", un tema publicado hace apenas un mes, y que el cántabro interpretó a solas en el escenario. Se dejaron ver las banderas de Asturias y la de Cantabria, "primos hermanos" mientras sonó "Seguiré". Dedicó la icónica "Dos hombres y un destino" a su amigo fallecido Alex Casademunt, que la interpretaba con él.