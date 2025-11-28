La curiosa iniciativa del alumnado del colegio Montevil: crear en Gijón un “Parque por los Derechos de la Infancia” diseñado por niños

El alumnado de 6º de Primaria del Colegio Montevil presentó esta mañana un ambicioso proyecto educativo convertido en propuesta urbana: un “Parque por los Derechos de la Infancia” diseñado completamente por niños y niñas de Gijón. La iniciativa, que el centro trabaja desde el pasado curso, se basa en la idea de que los menores deben tener voz en la creación de espacios públicos y nace como respuesta a una sensación compartida. “Hay muchos sitios donde está prohibido jugar”, expresaron varios estudiantes, recordando los carteles que ven en parques, portales y plazas cercanas al colegio.

La propuesta quiere invertir ese “prohibido todo” y convertirlo en un espacio que simbolice libertad, creatividad y participación infantil. “Era un sueño que teníamos. Vimos que no había suficientes lugares para jugar y nuestro profe nos propuso hacer un proyecto por nuestros propios derechos”, explicaron las alumnas Ainoa Fernández, Sofía García, Daniela García, Adriana Fernández, Rocío Jalión y Xana Salazar.

Los alumnos del Colegio Montevil proponen en Gijón un “Parque por los Derechos de la Infancia” diseñado por niños (en imágenes) / Juan Plaza

Un parque creado desde la mirada de la infancia

El parque que plantean los estudiantes incluye zonas de juego libre, áreas creativas, un mariposario, huerto urbano, paneles de grafitis borrables, una tirolina, rocódromo, mesas de ping-pong, pistas de fútbol y de patinaje y espacios adaptados para niños con discapacidad, con columpios y rampas accesibles. El diseño propuesto prevé además un “Bosque por los Derechos de la Infancia”, donde los propios escolares plantarían y apadrinarían árboles autóctonos, que llevarían placas con su nombre y fecha de plantación, generando un pulmón verde colectivo.

El proyecto contempla dos posibles ubicaciones: el parque de Los Pericones o el Solarón. En ambos casos, el alumnado defiende la importancia de generar áreas amplias, seguras y alejadas del tráfico.

El motor de la iniciativa es la metodología “Negaposi”, un enfoque emocional creado por el profesor y coordinador del proyecto, Miguel Ángel Álvarez, para enseñar a los niños a convertir frustraciones en oportunidades. “Negaposi es negativo, positivo: si piensas en positivo, vas a ser positivo”, explicaron las alumnas, mostrando el símbolo con ojos en forma de “menos” y “más”, nariz de “igual” y una gran sonrisa.

Álvarez explica que esta filosofía fue el punto de arranque. “Cuando ven que no pueden jugar o les frustran las normas, aprovecho ese espíritu crítico para preguntarles qué pueden hacer para cambiar la realidad. Este proyecto nace exactamente de ahí”, expone.

El Ayuntamiento respalda la iniciativa

La presentación contó con representantes municipales, que alabaron el carácter pionero del proyecto. “Sería una gozada haber tenido un parque así de pequeña. Es un regalo ver que lo diseñáis pensando en la diversidad y en que entre todo el mundo”, expresión Teresa Álvarez, de la Fundación Municipal de Servicios Sociales.

El director de Juventud y Proyectos Educativos, Carlos Llaca, por su parte, se comprometió públicamente a impulsar la idea dentro del Ayuntamiento. “Si ya me esfuerzo con los proyectos, cuando vienen de niños, el doble. Insistiré a todas las áreas -Urbanismo, Medio Ambiente, Obras- para que se estudie su viabilidad. Os recibiré en el Ayuntamiento para que lo expliquéis vosotros mismos”, señaló. “Repetisteis muchas veces las palabras ‘sentirse seguros’, y eso es fundamental. Diseñar un espacio con esas claves es un regalo. Ojalá nuestras agendas se llenen siempre para escuchar estas maravillas”, subrayó, por su parte, Sara García, dinamizadora del Plan de Infancia.

Los estudiantes no ocultaron su emoción ante la posibilidad de que el parque llegue a materializarse. “Nos sentiríamos muy orgullosos de nosotros mismos. Es algo en lo que llevamos trabajando desde el año pasado”, dijeron las alumnas durante la presentación. Álvarez afirma que el proyecto es perfectamente realizable: “La respuesta del Ayuntamiento fue buenísima. La veo muy viable”.