Las entidades buscan un plan "digno" para el Albergue: "Estamos a disposición"

"A disposición" del Ayuntamiento y de las necesidades que pueda tener en los próximos meses el Albergue Covadonga, pero conscientes también de que los dispositivos residenciales en la ciudad son más bien limitados. Las entidades sociales que integran la Red de Inclusión Activa (Redia) reafirman su solidaridad con el recurso de asistencia a personas sin hogar y lamentan de nuevo los "discursos de odio" que consideran que han empañado en parte el debate surgido tras la propuesta, ahora anulada, de trasladar a un grupo de usuarios en residencia hasta el Hogar de San José. La oposición, por su parte, reprocha que el gobierno "ceda a la presión".

Eva Tirado, codirectora de Mar de Niebla, señala que las entidades sociales están a "disposición" del Ayuntamiento y del Albergue y, si bien a ella no le consta que la Redia vaya a asumir el alojamiento de usuarios, entiende que el proceso tiene aún recorrido por delante. Recalca, mientras, la importancia del manifiesto refrendando por las entidades esta semana, un texto donde vuelven a hacer mención al problema de la aporofobia, y lo completa así: "A veces lo que no conoces te da miedo, pero tenemos que entender que el acceso a la vivienda hoy es muy difícil; hay familias con niños que no logran acceder a un alquiler porque los propietarios temen que les declaren vulnerables, por ejemplo".

Para Pablo Puente, psicólogo y director de Siloé, lo "fundamental" esta semana fue también "el apoyo unánime" al manifiesto. "Ahora toca buscar una solución tanto lógica como urgente, y el único factor a tener en cuenta deben ser las personas sin hogar", señala. Sí aclara, también, que a su juicio el plan original del traslado a El Natahoyo no era "una ocurrencia", porque había sido acordada por técnicos de la Fundación Municipal de Servicios Sociales. José Luis Pérez-Espinosa, "Chechu", responsable de Proyecto Hombre, también reafirmó ayer su "total colaboración" con el plan de realojo, aunque entiende que la logística está aún por determinar. En su caso, por ejemplo, la entidad tiene algunas plazas vinculadas a su centro de atención, pero hoy en día están ocupadas. Señala también que, "aunque siempre habrá gente con todo tipo de opiniones en cualquier barrio", El Natahoyo siempre ha tratado "estupendamente" a su fundación.

Ramón Méndez-Navia, director de Cáritas Asturias, lanza un matiz: "Intentar resolver el sinhogarismo solo desde el ámbito local no tiene mucho sentido". A su juicio, algunas personas sin hogar se mueven con cierta frecuencia entre ciudades cercanas y, para él, la solución debería gestarse "a nivel de Asturias". Señala también la disponibilidad de la Redia es relativa. "Varias organizaciones tenemos recursos, pero en la mayoría de los casos son dispositivos residenciales que hoy están llenos", cuenta, si bien el realojo de usuarios del Albergue no es todavía demasiado urgente y se preveía para, aproximadamente, inicios de primavera. "El problema del sinhogarismo no se va a solucionar con un parche", adelanta por su lado Manuel Cañete, de la federación vecinal.

La oposición, por su parte, reprochó ayer la decisión del gobierno local. Natalia Fernández (PSOE) señaló que recurrir a la Redia supone "trasladar la responsabilidad y la gestión de este tema a entidades sociales y personal técnico, cuando la gobernanza y el liderazgo tiene que ser político". "Es una huida hacia adelante que sitúa la responsabilidad en las entidades sociales y echa por tierra el trabajo hecho estos meses por los técnicos", valoró Javier Suárez Llana (IU). "En lugar de los informes técnicos y la decisión de los servicios sociales y el criterio de las entidades implicadas, lo que ha primado es la conveniencia política de la Alcaldesa", señaló Olaya Suárez (Podemos).

Pumares carga contra el "silencio" del Principado

El portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, preguntó ayer en comisión a Marta del Arco, consejera de Derechos Sociales y Bienestar en Comisión, sobre qué actuaciones se están realizando para "mejorar la reinserción a una vida digna de las personas sin hogar". Pumares pidió "impulsar y coordinar políticas para erradicar el sinhogarismo" y lamentó, además, "el silencio" de la consejera "ante los discursos de odio que provocó el traslado del Albergue Covadonga". "Muchos usuarios pueden estar hoy en un albergue de Oviedo y mañana en Gijón o en cualquier otro punto de Asturias. Por tanto, hay que verlo como un problema de todo el Principado, más allá de que hoy pivote principalmente en la administración local", razonó el parlamentario. Del Arco, por su parte, señaló que ha estado "en coordinación" con el Ayuntamiento por el plan del Albergue y mostrado su "colaboración". Pumares, por lo demás, insistió en que Del Arco "debería haberse manifestado públicamente frente a estas situaciones, que fueron fruto de la politización y la desinformación".