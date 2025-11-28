Expediente sancionador al Patronato Deportivo por los vertidos de caucho desde el campo de El Tragamón

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico acaba de notificar al Ayuntamiento la apertura de un expediente sancionador contra el Patronato Deportivo Municipal como responsable de «una actividad susceptible de contaminar el dominio público por la presencia de restos de fibras y caucho procedentes de los campos de fútbol de El Tragamón en el entorno de la aliseda inundable del Jardín Botánico de Gijón que terminan en el arroyo Santurio y el río Peñafrancia, en Cefontes”. El origen de los vertidos está en el proceso de desintegración de parte del sustrato que soporta el césped de esos campos de fútbol del Tragamón, que son propiedad del Patronato.

Este es, por ahora, el último capítulo de un problema que IU denunció en sede municipal en junio tras detectarse un vertido que afectaba al Jardín Botánico y que ya había hecho llegar al Patronato el concesionaria del campo, el Club Deportivo Arenal. De hecho fue el club el primero en dar la voz de alarma y el que se ha encargado de ir recogiendo los restos de caucho que se iban desprendiendo de la base del césped por su mal estado para que no llegaran hasta el río. Tanto desde el club como desde la oposición se urgió la actuación del Patronato

Su presidente, el edil popular Jorge Pañeda, volvió a indicar hoy en comisión que entienden que el control de la situación de las arquetas interiores del campo es responsabilidad del concesionario.

“Han pasado cinco meses desde que advertimos al gobierno municipal de lo que estaba pasando en El Tragamón provocando una inspección del servicio de Vigilancia y Calidad Ambiente del Ayuntamiento. Y a pesar del informe emitido tras la inspección,que instaba al PDM a tomar medidas para contener el vertido, no se hizo nada”, ha denunciado el portavoz de IU, Javier Suárez Llana. La crítica de Suárez Llana va más allá al sentenciar que “en vez de tomar medidas inmediatas que pusieran fin al foco de contaminación, el concejal de Deportes se ha dedicado a echar balones fuera, responsabilizando al Club Deportivo Arenal a través de una campaña de acoso y derribo sin precedentes. Para el señor Pañeda el problema no es que una instalación deportiva municipal sea el origen de un vertido contaminante, sino que el club que la gestiona haya informado sobre ello. No le preocupa contaminar, sino que le hayamos pillado. Este es el nivel”.

IU considera una negligencia la falta de respuesta desde Deportes desde la denuncia inicial el 6 de junio.