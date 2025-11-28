Gijón enciende la Navidad en una plaza Mayor a rebosar y con lleno por las principales calles: "Nos encanta cómo ha quedado la ciudad"

Gijón se engalana de brillo y luz para caer rendida al encanto de la Navidad. La ciudad salió hoy más coqueta que nunca de la sala de maquillaje con el encendido del alumbrado navideño de la ciudad, que este año se compone de más de cinco millones de puntos de luz que contagian ilusión con su calor y color. Tras una semana de altibajos en el mercurio, la meteorología no hizo pasar frío a una Plaza Mayor abarrotada donde se ubicó, como es tradición, el pulsador que hace que el espíritu navideño explote en la villa marítima. ¿Los encargados de tocar el botón rojo? Los niños y niñas de dos proyectos de la Cruz Roja, con unas caras que reflejaban la anticipación de un momento tan especial. "Nos ha gustado mucho encender las luces", confesaron los pequeños con alegría, quienes lo primero que hicieron fue girar sus cabeza para ver cómo lucía la plaza, al igual que el vicepresidente de la ong en Gijón, Juan Fombella, que pidió "solidaridad y humanidad para todo el mundo" como deseo navideño.

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, el presidente de Divertía, Oliver Suárez, y los concejales, además de la efigie de “Xeladín”, el recién bautizado muñeco de nieve que es la nueva mascota de la campaña festiva local, arroparon a los pequeños en todo momento.

Los aplausos y vítores en el instante en el que el alumbrado comenzó a brillar no se hicieron esperar. Por un lado, los móviles en alto; por otro, miradas curiosas, que reposaron especialmente en el “arbolón” y en los ornamentos que le acompañan para cubrir la cúpula del ágora con bolas de navidad y renos y estrellas en forma de diamante.

Todo ello estuvo amenizado por el Coro Joven de Gijón, que con sus voces animó todavía más, si cabe, un ambiente festivo. La gente, en el albor del fin de semana, ya estaba dispuesta a dispersarse por la urbe para descubrir su decoración y atracciones, las cuales abrieron en paralelo tanto en Begoña como en El Solarón. “Estamos encantados con como ha quedado y, ahora, nos vamos a pasear”, manifestó el matrimonio formado por Lorenzo Arias y Carmen Salcedo, que llevan de la mano a su hijo, el pequeño Íñigo, de cinco años, que, tímido, rehusó hacer declaraciones a la prensa.

Iluminación por 265 espacios de la ciudad

El dispositivo luminoso se extiende por 265 espacios, con 26 zonas rurales incluidas y 22 nuevos puntos respecto al año anterior. El conjunto, a su vez, reúne 330 motivos decorativos y más de cinco millones de puntos luminarios, con predominio de los tonos rojos, blancos y dorados, en una propuesta que busca un equilibrio entre referencias clásicas y recursos actuales. La ciudad presenta 760 arcos, 211 elementos en tres dimensiones y 141 decoraciones singulares en techos, cornisas y fachadas, además de 660 árboles de distintos tamaños que dan volumen a las principales avenidas y plazas.

Así lucirán por Navidad algunos espacios de Gijón (en imágenes) / LNE

La plaza Mayor, donde se celebrará el inminente encendido, asume uno de los papeles protagonistas. El gran "Arbolón" central cuenta con una base iluminada y cuenta elementos suspendidos sobre el espacio. En el entorno del Náutico se mantiene la popular "Estrellona", que incorpora como novedad tres figuras de los Reyes Magos de unos ocho metros de altura situadas bajo la estructura principal, llamadas a convertirse en una de las imágenes más icónicas de estas fiestas.

El Muro de San Lorenzo también presenta una imagen renovada respecto a la Navidad anterior. Desde la Escalerona hasta el puente del Piles se instalan faldones iluminados con motivos alusivos a estas fechas y guirnaldas longitudinales a modo de techo, con la intención de transformar el paseo marítimo en un corredor de luz. Frente a la iglesia de San Pedro se coloca de nuevo un belén dorado.

De los barrios a las parroquias rurales

Otros enclaves emblemáticos refuerzan su papel en el mapa navideño. En la plaza de Europa se incrementan los elementos decorativos, mientras que la fachada del teatro Jovellanos adopta tonos dorados para remarcar su condición de referencia cultural. En la plaza del Parchís se mantienen un gran árbol y el lazo rojo que rodea el Antiguo Instituto, elementos ya reconocibles en el paisaje invernal de la ciudad.

La campaña no se limita al centro y traspasa las fronteras de los barrios para llegar a las parroquias rurales, que cuentan con un arco específico en cada núcleo pensado para que la Navidad alcance también los márgenes del concejo.

En paralelo al encendido, las atracciones más potentes de la Navidad gijonesa abren al público por partida doble en el Paseo de Begoña y en El Solarón, que serán un año más epicentros de la programación invernal hasta el 7 de enero. En Begoña, se podrá montar en la noria, el carrusel y realizar las primeras compras en el mercado de Navidad, que abre sus puertas, en coincidencia con el encendido de la luminaria.

De igual forma ocurre con "Inverland", en El Solarón, y su pista de hielo, con más de 650 metros cuadrados de superficie útil y capacidad para unas 150 personas, configurada como un lago nevado inspirado en los Picos de Europa. En la instalación también se podrá disfrutar de la montaña de nieve, el tren navideño, los "Christmas jumping" y, como novedad, de los "renos voladores".