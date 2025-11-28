Todo listo hoy en Gijón para el gran encendido de luces de Navidad: adornos en 265 ubicaciones, diseños de estreno, una nueva "mascota" y los clásicos de siempre

La plaza Mayor de Gijón se convierte este viernes, a las 18.30 horas, en el punto de partida de la campaña navideña con un gesto que ya es todo un clásico, con un grupo de niños que acciona un pulsador gigante que enciende la iluminación especial de estas fiestas. Con esta cita -que también será la presentación en sociedad de "Xeladín", la nueva mascota de la navidad gijonesa- se activa un despliegue de más de cinco millones de puntos de luz, repartidos por 265 ubicaciones del concejo, y se inaugura, en paralelo, con dos de los grandes reclamos del invierno gijonés, véase el complejo "Inverland", en El Solarón –que incluye la pista de hielo y la montaña de nieve, entre otros– y la noria, el carrusel y el mercado de casetas del Paseo de Begoña.

El dispositivo luminoso se extiende por 265 espacios, con 26 zonas rurales incluidas y 22 nuevos puntos respecto al año anterior. El conjunto, a su vez, reúne 330 motivos decorativos y más de cinco millones de puntos luminarios, con predominio de los tonos rojos, blancos y dorados, en una propuesta que busca un equilibrio entre referencias clásicas y recursos actuales. La ciudad presenta 760 arcos, 211 elementos en tres dimensiones y 141 decoraciones singulares en techos, cornisas y fachadas, además de 660 árboles de distintos tamaños que dan volumen a las principales avenidas y plazas.

Así lucirán por Navidad algunos espacios de Gijón (en imágenes) / LNE

La plaza Mayor, donde se celebrará el inminente encendido, asume uno de los papeles protagonistas. El gran "Arbolón" central cuenta con una base iluminada y cuenta elementos suspendidos sobre el espacio. En el entorno del Náutico se mantiene la popular "Estrellona", que incorpora como novedad tres figuras de los Reyes Magos de unos ocho metros de altura situadas bajo la estructura principal, llamadas a convertirse en una de las imágenes más icónicas de estas fiestas.

El Muro de San Lorenzo también presenta una imagen renovada respecto a la Navidad anterior. Desde la Escalerona hasta el puente del Piles se instalan faldones iluminados con motivos alusivos a estas fechas y guirnaldas longitudinales a modo de techo, con la intención de transformar el paseo marítimo en un corredor de luz. Frente a la iglesia de San Pedro se coloca de nuevo un belén dorado.

De los barrios a las parroquias rurales

Otros enclaves emblemáticos refuerzan su papel en el mapa navideño. En la plaza de Europa se incrementan los elementos decorativos, mientras que la fachada del teatro Jovellanos adopta tonos dorados para remarcar su condición de referencia cultural. En la plaza del Parchís se mantienen un gran árbol y el lazo rojo que rodea el Antiguo Instituto, elementos ya reconocibles en el paisaje invernal de la ciudad.

La campaña no se limita al centro y traspasa las fronteras de los barrios para llegar a las parroquias rurales, que cuentan con un arco específico en cada núcleo pensado para que la Navidad alcance también los márgenes del concejo.

En paralelo al encendido, las atracciones más potentes de la Navidad gijonesa abren al público por partida doble en el Paseo de Begoña y en El Solarón, que serán un año más epicentros de la programación invernal hasta el 7 de enero. En Begoña, se podrá montar en la noria, el carrusel y realizar las primeras compras en el mercado de Navidad, que abre sus puertas, en coincidencia con el encendido de la luminaria.

De igual forma ocurre con "Inverland", en El Solarón, y su pista de hielo, con más de 650 metros cuadrados de superficie útil y capacidad para unas 150 personas, configurada como un lago nevado inspirado en los Picos de Europa. En la instalación también se podrá disfrutar de la montaña de nieve, el tren navideño, los "Christmas jumping" y, como novedad, de los "renos voladores".