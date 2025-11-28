La marcha de Xilberto Llano vuelve a dejar sin dirección el Archivo Municipal

El Ayuntamiento de Gijón vuelve a quedarse sin archivero. El filólogo escritor Xilberto Llano Caelles, quien había tomado de manera interina las riendas del Archivo Municipal en septiembre de 2024 –tras más de un año sin que se hubiera dado cobertura a la vacante por jubilación del histórico Eduardo Núñez– abandona la estructura municipal gijonesa para volver a la plaza que tenía en Tineo.

El responsable del Archivo desde la concejalía de Atención Ciudadana y Distritos, el edil popular Abel Junquera, ya ha notificado la situación a los responsables municipales del área de Personal para ver que opciones se abren de cara a solventar este vacío. Llano se despidió ayer de alguno de los usuarios habituales del Archivo en la Torre del Reloj tras poco más de un año en el puesto y tras haberse completado la tramitación de los presupuestos del año que viene.

Si la llegada de Llano estuvo precedida de un largo proceso de búsqueda de un archivero lleno de operaciones fallidas, su marcha llega en un momento especialmente delicado por la intención del gobierno local de centralizar en El Natahoyo –en concreto en dependencias del centro sociosanitarios de la avenida de Moreda– los servicios que el Archivo da ahora en una Torre del Reloj con graves problemas de accesibilidad y carencia de espacios y de los materiales que tiene diseminados por varios almacenes en la ciudad.

Sobre el papel ese cambio de Cimavilla a El Natahoyo estaba fijado para la primavera del año que viene. Ahora ese proyecto se queda sin un responsable que lidere un traslado más que delicado y que no parte del consenso. Usuarios del Archivo ya han mostrado sus dudas sobre la idoneidad del espacio de El Natahoyo y en el Ayuntamiento el PSOE exigió un informe minucioso al entender que ese sótano no reúne las condiciones para albergar estos materiales.

Aunque eso ya no será problema de Llano. Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo, profesional de la biblioteconomía y escritor en lengua asturiana, Xilberto Llano nació en Arroes (Villaviciosa) en 1965. Su trayectoria como escritor incluye haber ganado el premio "Xosefa Xovellanos" en 1987 con la novela "De Corinto de Grecia", el "Juan María Acebal" de poesía en 1995 con "Silabariu" y el "María Xosefa Canellada" que concede el Principado de Asturias por su libro "Boliescritu de primavera", en 2021. Su experiencia como bibliotecario en Navelgas marcó su ensayo "La biblioteca en el medio rural", de 1997.

Aunque con plaza como archivero y bibliotecario en Tineo, a Llano el Ayuntamiento de Gijón lo encontró a través de una bolsa de empleo del Ayuntamiento de Avilés. No fue la primera opción. La concejalía responsable, entonces liderada por el también popular Guzmán Pendás, optó primero por un gijonés que trabajaba en el Ministerio de Cultura. Al no conseguir autorización de la administración donde tenía la plaza no pudo asumir el puesto que se le ofrecía en Gijón. Algo similar ocurrió con un candidato que trabajaba en Santander.