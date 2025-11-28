Las parroquias de la zona rural de Gijón claman contra la nueva oleada de robos: "Lo que falta es más presencia policial"

Si bien entienden que la red de cámaras de videovigilancia en las parroquias fue una decisión correcta, los representantes vecinales de las parroquias afectadas en estas últimas semanas por una nueva oleada de robos demandan consensuar un protocolo de presencia policial y de agentes de Guardia Civil "a modo de disuasión" para posibles bandas itinerantes. El pico de asaltos, que sigue bajo investigación, deja especialmente preocupados a los habitantes de Vega, Castiello, Cabueñes y Somió, y también a la federación de asociaciones vecinales de la zona rural, "Les Caseríes", que está recabando estas quejas. "Las cámaras están ahí y seguro que ayudan, pero pedimos lo de siempre: más presencia de Guardia Civil y policías. Verles a ellos rondando por las parroquias es lo que de verdad disuade en estos temas", valora Miguel Llanos, presidente de la federación.

Llanos explica que esa presencia física de cuerpos de seguridad es ya palpable en estas últimas semanas, un gesto que ya hace dormir más tranquilos a los vecinos. "Estos días sí se les ve mucho por aquí, y lo que verdaderamente resuelve el tema de los robos sería eso", valora.

"Hay preocupación y es normal"

Soledad Lafuente, presidenta vecinal de Somió, se manifiesta en la misma línea. "Las cámaras están muy bien, también a modo de disuasión, pero en Somió siempre hemos dicho que lo que falta es más presencia policial. Las cámaras deberían ser un complemento a una vigilancia que tiene que ser presencial", considera. En su parroquia se han registrado varios robos o intentos de asaltos, sobre todo, en la frontera con Cabueñes y la zona del Infanzón. "La gente está preocupada y es normal. A raíz de esos robos ahora sí se ven más controles policiales, se ve que hay movimiento, pero tendría que haber más presencia habitual a lo largo de todo el año", señala.

"También es cierto que no es la primera vez que nos dicen que patrullan muchas veces de paisano, así que quizás no nos damos cuenta, pero eso tampoco creo que no sirva del todo: lo que disuade de los robos es que se vea a agentes uniformados. En Somió con este tema estamos muy castigados", añade.

Xuan Pandiella, presidente vecinal de Vega, ha sido informado de varios robos o intentos en su zona recientemente, y en algunos casos se trataron de incidentes un poco más extraños: los ladrones intentaron forzar la puerta de una vivienda con una ganzúa y a una vecina le han robado varias de sus gallinas, un gesto que no deja de ser llamativo en plena vigilancia por la gripe aviar. Pandiella lanza, también, un dato. "Vega se quedó fuera de la instalación de cámaras. No critico el criterio técnico en el que se basó dónde se iban a instalar, pero la realidad es esa. También echamos en falta que tras esta oleada de robos no haya habido ninguna comunicación con el Ayuntamiento", cuenta. Sí defiende que en el caso de su asociación la relación con la Guardia Civil es "magnífica".