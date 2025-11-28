El Patronato ante el expediente sancionador por los vertidos de caucho: "Hemos actuado con diligencia"

«Desde el Patronato Deportivo Municipal se ha actuado con diligencia». Ese es el mensaje de la entidad que preside el edil Jorge Pañeda tras conocerse que la Confederación Hidrografica del Norte le acaba de abrir un expediente sancionador por una posible acción contaminante sobre el arroyo Santurio y el río Peñafrancia a partir de los vertidos de caucho del campo de fútbol del Tragamón. Unos vertidos cuya existencia y afección al Jardín Botánico denunció IU en comisión el pasado 6 de junio, dando visibilidad a un problema denunciado por el Club Deportivo Arenal.

Un informe emitido por el Patronato explicita que dos meses antes habían tenido conocimiento de esa problemática. La decisión en aquel momento fue construir una arqueta de contención exterior a la parcela del campo de fútbol y, mientras, adoptar como medida provisional la colocación de una cesta con una malla filtrante para retener el caucho arrastrado por el agua de lluvia, especialmente en episodios de cierta intensidad.

El 9 de junio, se explica en el mismo informe, personal del Patronato y el Botánico hicieron una inspección que dio paso, en los dos días siguientes, a la retirada de unas 4 toneladas de caucho acumulado en las inmediaciones del Jardín Botánico. Al Club Deportivo Arenal, como concesionario, se le requirió una limpieza constante de «las arquetas de decantanción existentes en el campo de fútbol».

El 13 de junio el club pidió que un técnico del Patronato visitase el campo. «En respuesta, con fecha 25 de junio, se les informó que el mantenimiento del campo de fútbol es responsabilidad del club, tal y como se establece en el convenio de cesión de dicha instalación», se indica en el informe del Patronato. También se requirió al club la instalación de mallas o tamices en las arquetas de decantación existentes y su vaciado periódico para evitar la acumulación y posterior arrastre de caucho al exterior.

Fue ya en julio cuando desde Medio Ambiente se le hizo al Patronato la petición de que tomara medidas para evitar la llegada de caucho al Botánico. La arqueta de refuerzo adicional fue instalada en octubre, es revisada de manera periódica y tras los últimos episodios de lluvia «se ha procedido a su limpieza para evitar vertidos al Botánico y los ríos del ámbito».

Para el Patronato la conclusión de todo este proceso es que «se ha actuado con diligencia desde que tuvo conocimiento de la problemática relacionada con los vertidos de caucho. Se han adoptado medidas inmediatas, se ha procedido a la retirada del material , y se ha planificado una solución estructural definitiva, garantizando la protección del entorno natural afectado y el cumplimiento de las responsabilidades de los agentes implicados»