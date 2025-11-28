El Principado y el Ayuntamiento buscan acercar posturas para abordar un plan de vivienda pública en Gijón y crear "al menos" 300 nuevos pisos
La Alcaldesa, Carmen Moriyón, y el consejero Ovidio Zapico programan una reunión para la próxima semana
El próximo martes día 2 de diciembre Principado y Ayuntamiento se reunirán para tratar de impulsar un plan coordinado de vivienda pública. La alcaldesa Carmen Moriyón ha respondido esta mañana aceptando la petición que le había trasladado el consejero Ovidio Zapico, responsable de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, mediante carta el pasado día 13. Zapico insiste en que el Principado "dispone de la capacidad técnica, financiera y de gestión necesaria para promover al menos 300 nuevas viviendas públicas" en la ciudad.
El debate entre ambas administraciones lleva ya unas semanas en curso y surgió a raíz de que el primer intento de licitación del Plan Llave, el proyecto municipal para construir viviendas protegidas, quedase desierto, algo que el Ayuntamiento achaca a la no actualización del módulo de este tipo de viviendas regulado por normativa y cuya modificación corresponde al Ejecutivo regional.
Tras darse a conocer que el concurso quedaba desierto, Zapico, en una presentación de un informe sobre vivienda en Gijón, pidió al Ayuntamiento la cesión de parcelas municipales para impulsar proyectos de vivienda pública desde el Principado, una solicitud que el gobierno local rechazó salvo que la petición de cesión se presentase con presupuesto y plazos de ejecución ya fijados de antemano.
Un pacto "imprescindible"
La nueva reunión fue anunciada esta mañana por el equipo de Zapico, que defendió de nuevo el proyecto ya avanzado de construcción de 250 viviendas en el antiguo solar de Peritos. Señaló el consejero que un acuerdo entre las administraciones permitirá que "Gijón no se quede atrás".
Destacó el pacto alcanzado con el Ayuntamiento de Oviedo para levantar 305 pisos en el entorno de Las Campas y otro con Avilés para construir 235 viviendas en la zona de La Grandiella. "Para materializar el compromiso del Ejecutivo de edificar 300 nuevas viviendas, el consejero considera imprescindible que el Ayuntamiento ponga a disposición del Principado suelo municipal apto para uso residencial, en condiciones de cesión y colaboración similares a las aplicadas en otros concejos", señalaba esta mañana el Principado.
