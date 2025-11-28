El PSOE celebra el sábado una jornada del 25N con foco en el tercer sector
El PSOE gijonés celebrará el sábado la jornada "25N: Pacto de Estado contra la Violencia de Género y Factores de Riesgo", en el que participarán trabajadoras del tercer sector y que se desarrollará entre las 10.00 y las 14.15 horas en la Casa del Pueblo. El encuentro servirá para analizar las principales medidas recogidas en la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado el pasado mes de febrero, y cuáles son los factores de riesgo a los que se enfrentan las mujeres en situaciones de especial vulnerabilidad.
La secretaria local de Igualdad de los socialistas, Gretel Villanueva, señaló que "analizar estos factores de riesgo es esencial para avanzar en la eliminación de la violencia de género desde la prevención y la sensibilización". El PSOE pretende que las mujeres del tercer sector presenten "cuáles son los factores de riesgo de la violencia de género" y "cómo trabajan desde las entidades para poder erradicarlos", precisó Villanueva.
En este sentido, en la jornada participará un variado grupo de mujeres de diversos ámbitos, encabezado por Lidia Guinart Moreno, diputada y presidenta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
