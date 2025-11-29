Alicia Villanueva y Esteban Verdeja, reyes de la asturianada en Gijón
Los dos cantantes y el joven Néstor Díaz ganan el II "Obdulia Álvarez ‘La Busdonga’", que Barbón elevará a categoría de Premio Nacional
No es tan extraño qe un cántabro como Esteban Verdeja haya ganado ayer el premio de asturianada "Obdulia Álvarez ‘La Busdonga’" en la categoría masculina. Pero justifica la idea de que la tonada asturiana, como otros géneros tradicionales populares presentes en el territorio nacional, puedan ser interpretados desde otras geografías y su reconocimiento se pueda elevar al de premio nacional.
Esa fue, de hecho, la idea que lanzó ayer el presidente Adrián Barbón en la gala de la final, celebrada en un Teatro de la Laboral con una considerable entrada de medio aforo. El Principado, impulsor de este certamen, el mejor dotado de tonada, con 6.000 euros para cada uno de los ganadores en las categorías superiores y con 3.000 para la categoría de xente mozo, acudirá al ministerio para que sea reconocido como Premio Nacional d’Asturianada, igual que sucede con los premios nacionales del flamenco, por ejemplo.
Al margen de este propósito, la gala encumbró a la yerbata Alicia Villanueva Megido en voz femenina, promesa cada vez más consolidada de la tonada que brilló de forma especial con unas vaqueiras acompañada por Simón San José y en su propia composición, "A les muyeres y omes". Con sólo 15 años, Néstor Díaz, desde Llanes, demostró energía y raza encima del escenario, marca de artista, y desparpajo con su "Canto a Llanes".
En presencia, también, de la consejera Vanessa Gutiérrez, el acto concluyó con la convocatoria de la próxima edición del Premio, que será ya la tercera.
