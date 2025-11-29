Asalta armado con una pistola una gasolinera en pleno Gijón: "Ha sido un susto tremendo"
La Policía Científica investiga las grabaciones de seguridad para dar con el responsable, que se dio a la fuga
Momentos de pánico esta tarde en Gijón. Un hombre, con el rostro cubierto y armado con una pistola, asaltó a última hora de la tarde una gasolinera en la avenida de Portugal, en el barrio de Laviada. Según las primeras pesquisas, dentro del negocio había dos trabajadores. El ladrón logró llevarse parte de la recaudación. La Policía Científica se encuentra en el lugar de los hechos revisando las cámaras de seguridad.
Dichas cámaras de seguridad se antojan clave para dar con el paradero del ladrón, que se dio a la fuga poco después de cumplir su objetivo. Hasta el lugar de los hechos, cuando se dio la voz de alarma, se desplazaron varias patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local. Por ahora, según las fuentes consultadas, no se han producido detenciones.
El robo en gasolineras es raro en Gijón. Y mucho más en pleno casco urbano. La avenida de Portugal es una de las principales arterias de Gijón. Además, se da la circunstancia de que al lado de este negocio hay un concurrido supermercado. La investigación se encuentra abierta. "Lo peor de todo ha sido el susto, que ha sido tremendo", explicaron esta noche algunos de los afectados.
