En Casa Ataulfo el mar siempre conquista a todos
Pescados y mariscos frescos se sirven en el restaurante, donde nunca falta buena sidra
A.A.
Bígaros, andaricas, percebes, cigalas, langostas, bugres y una larga lista de mariscos que saben a lo mejor del mar se degustan día tras día en Casa Ataulfo, uno de los establecimientos de más solera de Gijón. En pleno centro de la ciudad, la popular casa de comidas se erige como uno de los templos de la gastronomía asturiana.
Las razones son numerosas: variedad, amabilidad, atención... pero, sobre todo, la calidad del producto es la que hace que el restaurante sea uno de los más visitados por cualquier gijonés que se precie. A las sugerentes mariscadas de Ataulfo han de sumarse pescados frescos, también cocinados con mimo: es aquí donde destaca el virrey, la lubina, el besugo, la merluza o el rubiel. A la plancha o al horno, cada uno de ellos conquista estómagos y corazones por igual.
A pescados y mariscos les acompaña frecuentemente la bebida de Asturias. La sidra, tanto JR de etiqueta verde como Sed de PKDO DOP, nunca falta en Ataulfo. Escanciada como mandan los cánones, marida a la perfección con cualquiera de los platos que llegan al comedor, ese lugar en el que, quien se sienta una vez, se sienta dos. Como poco.
