Un "ejemplo de lucha" por lo rural, "Les Caseríes" homenajea a José Luis Pérez

"Quiero compartir esto con el resto de los presidentes de las asociaciones de las parroquias porque siempre vamos todos a una". José Luis Pérez, el líder vecinal de Santurio, vivió ayer una jornada emotiva por el homenaje que le dedicó la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Rural de Gijón "Les Caseríes". Pérez fue el gran protagonista de una cena de confraternización que tuvo lugar en el restaurante La Carbayera de Grande y a la que asistieron más de 82 personas entre componentes de las entidades de la zona rural y representantes de los grupos políticos de la ciudad.

Acompañado por su mujer, Mina Fernández, sus hijos, Sergio y Beatriz y su yerno, Luis, el presidente de la asociación vecinal de Santurio se mostró agradecido por la decisión de "Les Caseríes" de premiarle por su trayectoria. "Es una alegría y me genera emoción que hayan pensado en mí", aseguró el homenajeado.

José Luis Pérez, a sus 76 años, continúa al frente de los vecinos de Santurio tras dos décadas como presidente. No obstante, desde que hace dos años sufrió un ictus, trata de delegar algunas de sus responsabilidades y tareas en el resto de los miembros de su junta directiva, ya que necesita hacer uso de una silla de ruedas. "Es un currante tremendo y un ejemplo de lucha", ensalzó su mujer.

En esta jornada tan especial, Pérez reivindicó los avances que se han conseguido en la zona rural en los últimos años. "Hemos peleado mucho por tener los mismos derechos que tienen en la zona urbana y poco a poco estamos mejorando. Hemos logrado contar con mejores servicios en comunicaciones, luz y saneamiento", desarrolló.

Si bien, apuntó a algunas demandas que todavía están pendientes de ser solventadas. "En Santurio, por ejemplo, hay excesivos baches en las carreteras y hay algunas zonas que se deberían ensanchar. Espero que poco a poco y con paciencia también se consiga", remarcó.

Por su parte, el presidente de "Les Caseríes" y líder vecinal de La Pedrera, Miguel Llanos, destacó que José Luis Pérez "siempre busca lo mejor para su parroquia". Respecto a la importancia de la cita de ayer, Llanos puso el foco en que "es una cena muy importante porque es una forma de despedir el año viendo el trabajo que hemos realizado todos de la mano". "Tenemos múltiples problemas y es muy importante que sigamos unidos y fuertes para poder tomar las decisiones por unanimidad", aseveró.

Entre los grandes retos que fijan para el 2026, Miguel Llanos hizo hincapié en la importancia de solucionar la problemática de los robos en distintas parroquias, así como contar con saneamiento de aguas en toda la zona rural.