Eloy Calvo, autor del plan ganador de la playa verde en Gijón: "Es un espacio para la gente"

"Creo que es un proyecto perfectamente realizable y pensado para la gente". Así resumiría Eloy Calvo, arquitecto gijonés, el marco general de "Brisa Marina", su propuesta para el diseño de la playa verde del Rinconín y que resultó ganadora en el concurso de ideas lanzado por el Ayuntamiento como inspiración antes de abordar un proyecto propio. El profesional, que vivió durante años en la carretera de La Providencia y pasaba por ese solar a diario –no suele presentarse a concursos de ideas y decidió hacer una excepción por este motivo–, cree haber puesto sobre la mesa un proyecto práctico, adaptado para su uso diario y, sobre todo, orientado a grupos de población diferentes. "Quería que fuese un espacio intergeneracional", cuenta.

Eloy Calvo, autor del plan ganador de la playa verde: "Es un espacio para la gente" |

"Brisa Marina" fue la propuesta mejor puntuada del concurso y plantea, en esencia, convertir este espacio del Rinconín es una gran zona verde configurada como un "archipiélago" de islas temáticas. Hay zonas de uso deportivo, un lago urbano, un aparcamiento, aseos, un skatepark y un edificio dotacional. "Me interesaba participar en el concurso porque se planteaba un modelo de ciudad para un espacio que conozco bien y creo que, en general, había dos posibles enfoques: un modelo de parque se fuese un reclamo para la ciudad, como el "Elogio" o Las Letronas, o apostar por una dotación más pensada para la gente", valora. Él tuvo "bien claro" que quería apostar por lo segundo y que el proyecto diseñase un espacio verde con diferentes utilidades para vecinos y visitantes.

Considera Calvo que en parte esa indicación ya se dejaba caer en los pliegos, donde ya se sugerían dotaciones como un skatepark, y él cree haber ido "un poco más lejos" y diseñado una zona verde con "espacios para distintas generaciones". En su propuesta escrita, de hecho, Calvo ya apuntaba cómo las instalaciones que él proponía se adaptaban a distintos rangos de edad. Señalaba que para pequeños de hasta seis años había zonas blandas para juegos y que para adolescentes había canchas deportivas, el skatepark y un pumptrack, así como espacio de encuentro informal, mientras que para personas adultas se reflejaban instalaciones de deporte y bienestar y, para usuarios de edad más avanzada, recorridos amables para el paseo. A juicio del arquitecto, quizás el rango más "olvidado" en el espacio público sea el de adolescentes y jóvenes adultos, calcula el gijonés que el grupo de personas entre 14 y 30 años. "Mi generación pudimos disfrutar de otra manera de los espacios urbanos y creo que si hubiese zonas pensadas para ellos sería una manera de alejarlas más de las pantallas", cuenta.

Calvo señala también que el lago urbano que él propone funcionaría como un estanque y que sería más pequeño que los de Isabel la Católica, y que el aparcamiento él lo proyecta en superficie –le convence más que los soterrados, que tienden a preocuparle en materia de seguridad– pero con un diseño adaptable a otros usos. "Se podría usar en una prueba deportiva como zona de avituallamiento", ejemplifica. Esta idea de espacios de uso diario que pueden adaptarse para eventos específicos se aplica en otros rincones del recinto. Para el frente marítimo propone zonas verdes y adaptadas al paseo con la idea de que "muchos gijoneses pasean desde San Pedro hasta La Lloca", por lo que la playa verde busca "invitar" a esos paseantes a entrar al parque.

El planteamiento la actuación, por último, permite una obra por fases. "Sería perfectamente posible hacer una primera fase con la red de caminos y vegetación silvestre y luego ir haciendo cada isla según vaya habiendo presupuesto. Para un ayuntamiento creo que es lo mejor y a mí en mi profesión es algo que se me demanda", razona.

Calvo es el responsable de diseños como la Torre Horizon y varias promociones de viviendas de Nuevo Roces. Junto a él, se conocen ahora también los ganadores de los que fueron los accésits del concurso de ideas: la arquitecta Dora Dankowszky, autora del proyecto "Mar y Montaña" y César Alonso Moro, responsable de la propuesta "La 21". Los tres nombres se supieron esta semana, ya que los proyectos se presentaron bajo anonimato, de acuerdo a las bases del concurso.