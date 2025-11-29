Hallan muerto a un hombre sin hogar bajo un viaducto en Gijón

Mañana dramática en Gijón. La Policía Nacional ha desplazado dos patrullas al espacio que hay bajo el viaducto de Carlos Marx al haberse localizado en ese lugar el cuerpo sin vida de un hombre de unos 50 años. Los agentes nada han podido hacer para evitar el fallecimiento del hombre ya que, cuando han llegado hasta allí, llevaba muerto unas horas. El cuerpo sin vida de esta varón, que pernoctaba en un punto habitual donde lo hacen personas sin hogar, permanecía pasadas las 14.30 horas a la espera de que se ordene su levantamiento.

La investigación corre a cargo de la Policía Nacional, pero de mano se descarta cualquier indicio de violencia. Según las fuentes consultadas, el fallecido era asturiano, tenía unos 50 años y llevaba como unos quince días pasando la noche bajo el viaducto de Carlos Marx. Según estas mismas fuentes, otros habituales de la zona lo habrían encontrado muerto por la mañana. Le fueron a despertar para ir a tomar un café y ya no tenía pulso.