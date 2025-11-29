La magia de la Navidad se expande por los barrios y parroquias de Gijón: "Las luces son muy bonitas"

Al tiempo que una multitud vibraba con el encendido del alumbrado en una abarrotada plaza Mayor, muchas familias y grupos de amigos recorrieron sus respectivos barrios o parroquias para conocer los adornos navideños que ya invaden sus calles, plazas y parques. "Destacan mucho los tonos blancos y dorados y eso está bien porque son los que más llaman la atención", afirmaron los vecinos.

Precisamente, un arco de grandes dimensiones en el que se podía leer "Navidad en La Calzada" lucía desde las 18.30 horas con estos colores para dar la bienvenida a quienes se adentraban en la avenida de la Argentina. "Esta calle siempre queda muy bonita, y algunas otras como la calle Brasil también", comentó María Ramos, mientras observaba el letrero junto a su hija de cuatro años, Mía. "No nos ha dado tiempo de ver mucho, pero lo que hemos visto ha quedado bonito. Está muy bien que las luces de Navidad lleguen a todas las zonas y no se quede solo en el centro", desarrolló esta vecina de La Calzada.

Nico Martínez

La luminosidad que ha ganado para esta época la avenida de la Argentina también conquistó a Juan Aldana y a su pequeño, Alexander. "Queda perfecta. Y las que han colocado junto al Ateneo también son muy bonitas", indicaron, antes de continuar con su recorrido hacia el centro de la ciudad.

Todavía en la zona oeste, en este caso en El Natahoyo, uno de los puntos que ya está repleto de iluminación es el parque del Doctor Eguiburu Banciella. En este espacio verde en el que el año pasado se colocó un paquete de regalo, esta vez hay una especie de puerta con motivos navideños. "Había muchas ganas de que llegaran estos momentos. Ha quedado muy chulo y está bien que haya novedades", expresaron Valeria Hernández y su hija, Dania, a quienes les encanta que en Gijón ya "huele a Navidad".

Las primeras reacciones de los vecinos de El Llano, por ejemplo, dejaron una mezcla de ilusión, sorpresa y también reivindicación: gusto por lo nuevo, pero deseo de más. A pie de calle, la decoración más comentada fue la corona gigante de la Plaza del 3 de Abril, convertida en el foco de todas las miradas y fotos. “Está guay, mejor que otros años, va avanzando la cosa”, resumió Sergio Rodríguez, que destacaba también las luces doradas y algunos elementos de la Avenida de El Llano.

En el barrio del Polígono, por su parte, no faltó la fiesta alrededor de "Poligosín", su emblemática figura navideña. Un año más decenas de niños y familias arroparon al "osito de peluche" hasta con bailes navideños.