Psicología, la carrera con más tirón en la UNED en Asturias

Casi un 18% de todos los alumnos egresados el año pasado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Asturias, cursaron estudios de psicología. Fueron en total 45 los titulados en el Grado de Psicología, de un total de 231 egresados de grado y máster en las distintas titulaciones. La segunda carrera con mayor tirón entres quienes optan por los estudios a distancia fue el Grado de Derecho, con 20 egresados. En total, se licenciaron estudiantes en 71 titulaciones distintas en la UNED en Asturias. La edad media de los 231 egresados es de 39 años y la mayoría son mujeres (135 por 96 hombres).

El director de la UNED en Asturias, Juan Carlos Menéndez Mato, resaltó ayer, durante el acto de entrega de diplomas a los egresados, que "gracias a ustedes, que han concluido sus estudios en la UNED, es como se puede apreciar que esta universidad pública, estatal y semipresencial cumple con su fin último: posibilitar la formación universitaria de todos los miembros de la sociedad que así lo deseen, sin que lo impidan limitaciones geográficas, laborales, familiares o físicas. Esta finalidad y vocación de servicio público por la que fue creada nuestra universidad sigue más vigente que nunca".

Los asistentes al acto también pudieron escuchar la lección inaugural que pronunció el catedrático de derecho administrativo de la Universidad de Oviedo, Leopoldo Tolivar Alas, sobre la carencia en España de una ley general las Reales Academias, legislación que consideró conveniente para aclarar su naturaleza y precisar sus relaciones con las administraciones e, indirectamente, para corregir la legislación sobre mecenazgo.