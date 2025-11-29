El PSOE pide dar el nombre de Fran Gayo al cine de la Escuela de Comercio

Dar su nombre a la sala de cine de la Escuela de Comercio y otorgar en su honor algún premio del Festival Internacional de Cine de Xixón son las propuestas incorporadas por el PSOE a su petición al gobierno local de rendir homenaje a Fran Gayo. El músico, escritor y programador de cine estrechamente vinculado al FICX que falleció en Buenos Aires el pasado mes de mayo a los 55 años. Su recuerdo marcó la recién terminada edición del festival cinematográfico local.

"Existe un amplio consenso acerca de la importancia de su figura tanto en lo personal como en lo profesional y de la impronta que ha dejado en el festival y en la vida cultural de nuestro municipio y eso no se debería pasar por alto", concretó el edil socialista Rodrigo Sánchez tras describir la amplia trayectoria de Gayo, dentro y fuera de las fronteras gijonesa, y lamentar que "aún no se le haya hecho ningún reconocimiento institucional a la altura del impacto cultural que generó".

Sánchez presentó su ruego en la comisión de Cultura, donde el PSOE también se interesó por la situación del museo Nicanor Piñole tras la polémica social y vecinal por su cierre. "La concejala de Cultura reconoció que la decisión acerca del futuro del museo está pendiente de una próxima reunión con la comisión de evaluación de la donación de la obra", concretaron fuentes socialistas.