El taxi sube un 6,7% en Gijón: 5,43 euros de carrera mínima en 2026

Se amplía hasta las 9 de la mañana el plus del 50% en las tarifas de Nochebuena y Nochevieja

Un taxi.

Un taxi. / Juan Plaza / LNE

R. Valle

Gijón

Las tarifas de taxi subirán el año que viene un 6,7%. Ese es incremento solicitado por las entidades del sector y asumido en la propuesta que el área de Movilidad del Ayuntamiento lleva a comisión como paso previo a su aprobación en el Pleno. A partir de ese incremento, en la tarifa 1 o diurna general, la bajada de bandera pasa de 2,17 a 2,32 euros, el kilómetro recorrido de 1,18 a 1,26 euros, la carrera mínima de 5,09 a 5,43 euros y la hora de espera de 28,95 a 30,90 euros. Esos precios suben un 25% en la denominada tarifa 2, que se corresponde con el servicio nocturno y en festivos, y un 50% en la tarifa 3, que es la especial de Nochebuena y Nochevieja.

La propuesta presentada por la Federación Sindical del Taxi y la Asociación de Empresarios de Autotaxi (Asotaxi) de manera conjunta a los ayuntamientos de Gijón, Oviedo y Avilés incluía también ampliar la tarifa 2 una hora los sábados y la 3, que ahora acaba a las siete de la mañana, hasta las nueve. La primera solicitud ha sido denegada y sí aceptada la segunda. Además, se le ha denegado a la patronal su petición, ya planteada otros años, de aplicar un suplemento único de 3 euros en la ocupación de un taxi a partir del cuarto pasajero.

En el caso concreto de Gijón, y de cara a aplicar la tarifa 2 en el calendario del año que viene, se fijan como festivos el 6 de enero, Día de Reyes; el 17 de febrero, Martes de Carnaval, y del 7 al 16 de agosto por ser la Semana Grande. No hay cambios en la determinación del salto del taxímetro, que sigue en 0,05 euros, y en la vigencia del suplemento de 3 euros por los servicios a las instalaciones de Arcelor y a los recintos del puerto de El Musel, exclusivamente en los muelles de mineral y el dique Norte.

Emtusa

El asunto pasará la semana que viene por una comisión extraordinaria de Tráfico. E n la ordinaria de ayer, el PSOE requirió información sobre las previsiones de la concejalía que lidera Pelayo Barcia para el desarrollo de los carriles bici de Albert Einstein y la carretera de Villaviciosa, que están en el presupuesto de 2026. "Nos ha contestado que no hay proyecto y que desde Tráfico se ve inviable", criticó Tino Vaquero, que también reprochó que el estudio sobre el servicio de Emtusa a la zona rural "haya quedado en ver cómo se modifican las líneas 24 y 26". Olaya Suárez, de Podemos, se interesó por el sistema de prioridad semafórica para Emtusa que se experimenta en la avenida de José Manuel Palacio. Se están analizando los resultados y se estudiará la viabilidad de replicarlo en otros ejes.

