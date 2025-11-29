Viviendas de emergencia en Gijón: 225 familias esperando piso y 590 sin baremar aún

La Empresa Municipal de Vivienda (Emvisa) tiene ahora mismo 225 solicitudes de acceso a una vivienda de emergencia social baremadas y a la espera de adjudicación y otras 590 pendientes de baremación. Dos cifras que ayer ofreció el presidente de la empresa, el edil popular Guzmán Pendás, en respuesta a una pregunta en comisión de la concejala de Podemos, Olaya Suárez. Y dos cifras que vuelven a ejemplificar los problemas de acceso a la vivienda que tiene la población gijonesa, sobre todo la más vulnerable.

Emvisa vincula esa larga lista de espera a la falta de disponibilidad de vivienda. Una carencia que Pendás coloca en el ámbito de responsabilidad del Principado. "No nos está poniendo vivienda a disposición para esto, el año pasado fueron cinco viviendas y este año han sido ocho", sentencia el edil popular recordando, al tiempo, las limitaciones que tiene la entidad municipal para cubrir esas necesidades desde su parque de vivienda propio. Emvisa tiene ahora mismo poco más de 200 viviendas de su propiedad, con un nivel muy bajo de rotación, frente a las más de 1.800 que Vipasa gestiona en la ciudad. El ejercicio pasado Emvisa cubrió ocho casos con viviendas de su propiedad.

En su reflexión crítica hacia el Principado, Pendás también hace mención a las viviendas que Vipasa adjudica para situaciones de urgencia –una línea diferente a las de emergencia social– al margen de los procedimientos de baremación y del conocimiento de Emvisa. "Por eso demandamos mayor coordinación entre Vipasa y Emvisa y entre la Dirección General de Vivienda y esta concejalía", remata el gijonés

Podemos planteó su pregunta de ayer como una actualización de la realizada en junio de 2024. Entonces la responsable de vivienda en el gobierno local, la también popular Ángeles Fernández-Ahúja, fijó en 151 los expedientes baremados y en 194 los expedientes pendientes de baremación. Los nuevos registros le han generado una doble preocupación a Olaya Suárez y una exigencia de acción de la que no excluye al Ayuntamiento.

La inquietud de Podemos

"Nos preocupa el aumento de la lista de espera de personas que ya han sido baremadas y están pendientes de recibir una vivienda de emergencia. Ha aumentado un 50% en menos de año y medio. Necesitamos una apuesta clara por aumentar el parque de vivienda pública por parte de todas las administraciones, y eso pasa también porque el Ayuntamiento se implique de verdad en lo que es la mayor preocupación de la población de Xixón", sentencia Suárez para quien también es motivo de inquietud "ver la lentitud en la tramitación de los expedientes, puesto que se han triplicado las personas pendientes de ser baremadas, casi alcanzando la cifra de 600, y esto atañe directa y exclusivamente a los servicios municipales".

En este sentido, desde Emvisa se explica, en el caso de las solicitudes baremadas, que, aunque la normativa fija en dos años la caducidad de una solicitud el planteamiento en Emvisa es mantener vivas solicitudes de años anteriores para mantener las opciones de las familias que más lo necesiten y, en el caso de las no baremadas, que el porcentaje de quienes no cumplen los requisitos mínimos exigidos suele ser muy alto con lo que se acaban descartando muchas.

El hecho de que solo se requiera formalizar una petición, sin tener que incorporarse a un registro de demandantes de vivienda, y la eliminación de los dos años mínimos de empadronamiento que antes se exigían y que ahora se limitan a simplemente estar empadronados hace que solicitar este tipo de recursos sea una opción accesible. Al margen de que luego se cumplan los requisitos.