Así fue el atraco en la gasolinera de Laviada, en Gijón: en apenas un minuto, pistola en mano y salió andando por la puerta

Un visto y no visto de medio minuto. Así fue el atraco perpetrado ayer por la tarde una gasolinera de la avenida de Portugal, en el barrio gijonés de Laviada. Y así quedó grabado en las cámaras de seguridad de la gasolinera afectada, una pieza audivisual a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA. En las imágenes del atraco se ve como el implicado entra con casi todo el rostro cubierto por un gorro, con la pistola en mano y obliga a uno de los trabajadores a abrir la caja registradora para sacar parte de la recaudación.

El implicado, al que busca la Policía Nacional, aún no ha sido detenido. Se marchó a pie del negocio tras perpetrar un robo que fue fugaz. Los agentes de la Policía Científica se personaron en el lugar de los hechos para recabar todo tipo de pruebas. Se investiga también si el arma que empleó el ladrón es de fuego real o, si por el contrario, pudiera ser una pistola simulada. Algo que suele ser común en este tipo de asuntos.

En dichas imágenes también se observa como, en el momento del atraco, no había más que dos trabajadores dentro del negocio. La investigación sigue abierta por el momento.

El robo en gasolineras es raro en Gijón. Y mucho más en pleno casco urbano. La avenida de Portugal es una de las principales arterias de Gijón. Además, se da la circunstancia de que al lado de este negocio hay un concurrido supermercado. La investigación se encuentra abierta. "Lo peor de todo ha sido el susto, que ha sido tremendo", explicaron esta noche algunos de los afectados. Sí son más habituales, aunque tampoco es que estén a la orden del día, los robos en gasolineras de la zona rural.