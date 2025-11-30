Crónicas gijonesas: Luis de Sirval

El periodista Luis Higón Rosell era valenciano, nació en 1898 y murió en Oviedo el 27 de octubre de 1934, en la represión que tuvo lugar tras los sucesos de primeros de octubre de aquel año. Firmaba como Luis de Sirval. A Asturias había llegado para investigar la muerte de la joven comunista Aida Lafuente Penaos, y digamos dos cosas. Que hay una buena bibliografía sobre el caso de Luis de Sirval y que en Gijón, como en otras partes del país, fue homenajeado dando su nombre a una calle y a un grupo escolar. Sobre la bibliografía citamos solamente tres casos. El artículo "El eco de un disparo" de Elena Fernández-Pello en "La Nueva España" del 27 de agosto de 2013; el "libro "Verdugos de Asturias. La violencia y sus relatos en la revolución de octubre de 1934" (2019) de Pablo Gil Vico, y el libro "Por qué mataron a Luis de Sirval" (2023) de Ignacio Carrión.

Luis Higón Rosell (Luis de Sirval) empezó su carrera en "La Voz de Valencia" hacia 1916, a partir del año 1917 trabajó en Barcelona en diarios como "El Noticiero Universal" y "El Diluvio", y luego en Madrid en el diario "La Libertad" siendo miembro del sindicato de periodistas de la UGT. En abril de 1934, con 36 años, funda la "Agencia Luis Sirval" y en octubre viene a Asturias a cubrir los sucesos revolucionarios. Toda la bibliografía consultada (la citada antes y otras publicaciones más) coinciden en lo mismo. Se considera a un oficial búlgaro de la Legión, a Dimitri Ivan Ivanoff, como el responsable de la muerte de Aida Lafuente. El periodista Luis de Sirval que investigaba el caso, fue detenido y el mismo Dimitri Ivan Ivanoff mató a Sirval en el patio de la comisaría ovetense.

El periodista Luis de Sirval fue asesinado en la Comisaría de Vigilancia de Oviedo el 27 de octubre de 1934. Tenía 36 años. Había llegado a Oviedo el día 25. En citado libro de Pablo Gil Vico, leemos que el día 26 había terminado un artículo sobre la muerte de Aida Lafuente ocurrida al inicio de ese mes en San Pedro de los Arcos, culpando de su muerte a un teniente de la fuerzas de la Legión, y ese mismo día fue detenido en la pensión Flora donde se alojaba. Se le trasladó al cuartel de Santa Clara y luego a la comisaría donde varios tiros en el patio acabaron con su vida. El teniente legionario Dimitri Ivan Ivanoff fue condenado en agosto de 1935 a seis meses de prisión y a pagar 15.000 pesetas a la familia de Sirval, pero no cumplió la condena al considerarse "homicidio por imprudencia temeraria".

El resultado de ese juicio motivó varias movilizaciones y entre las firmas de protesta figuraban las de Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Azorín y Juan Ramón Jiménez. Parecía evidente que Dimitri Ivan Ivanoff había asesinado a Aida y a Luis de Sirval, y del juicio contra Ivanoff informó ampliamente el diario "El Comercio" del 7 de agosto de 1935. En noviembre del año 1936, en combate en Carabanchel, murió Ivanoff. Las Cortes Republicanas aprobaron el 1 de febrero de 1938 una pensión a la viuda de Luis de Sirval, María Rubia Maldonado.

La revista madrileña "Mundo Gráfico" se puede consultar en la Hemeroteca Digital del Ministerio de Cultura. El 7 de noviembre de 1934 daba cuenta, con una foto de Sirval, de la muerte del "joven y admirable periodista" e informaba que en el momento de su asesinato estaba preparando unos reportajes sobre el octubre asturiano para su agencia. La semana siguiente la misma revista daba cuenta que en su Valencia natal se colocaba la placa de la calle de Luis de Sirval con el padre del periodista presente, y en Ceuta en abril de 1936 (lo leemos en el diario ovetense "Región" del 15 de abril de 1936) se inauguraban dos calles, una dedicada a Sirval y otra a Aida Lafuente. También tuvo calle con su nombre en Madrid, la que luego fue la calle Héroes del Alcázar.

En Gijón, hubo una vía dedicada al periodista, el boulevard de Luis de Sirval. El 13 de marzo de 1936 la prensa local informaba que unos gestores, unos concejales, proponían ese homenaje y el 14 de abril de 1936 (quinto aniversario de la Segunda República) se celebró el acto. Se quitó el nombre de paseo de San José para poner el de boulevard de Luis de Sirval. Ese paseo de San José , en el Gijón actual―, eran las calles Infancia y parte de Decano Prendes Pando y hacía referencia a la iglesia de San José entonces situada cerca esa zona: entre el "Cubo" de Alejandro Mieres y el inicio de la avenida de Portugal.

Un homenaje en Gijón

La prensa gijonesa informaba que: "La lápida callejera aparecía cubierta de un paño rojo, la cuerda se rompió en el momento de descubrirla y un individuo se encaramó en la columna que sostenía la placa descorriendo el paño que la tapaba. El público aplaudió y dio vítores incesantes a la República y al homenajeado. Muchos saludaron puño en alto". Desde la plaza de la República (Plaza Mayor) había partido ―a las cuatro de la tarde de aquel 14 de abril de 1936 ―la Banda de Música de Gijón hacia la nueva calle.

Al llegar al lugar de acto se unió la Banda a los ciudadanos y ciudadanas presentes entre ellas el alcalde de Gijón Jaime Valdés Estrada, de Izquierda Republicana. Intervino el alcalde; el representante de Socorro Rojo Internacional, José María López Fombona, y el médico Carlos Martínez que había liderado el 14 de abril de 1931 el Comité Revolucionario de Gijón. A los pocos meses , pero ya comenzada la guerra civil, en octubre de 1936, se puso el nombre de "Grupo Escolar Luis de Sirval" el colegio de niñas de Cimavilla.

Luis de Sirval | / ARCHIVO MUNICIPAL

Retrato de Gijón

Cimavilla 1930

Equipo del Cimadevilla Club de Fútbol en el año 1930. De pie, de izquierda a derecha: Amador, Foni, Bascristóbal, Tobal, Argüelles, Galán, Marchena, Saturno y Lorenzo. Agachados: Pereira, Eduardo y Chívoles. Están en el campo del fútbol Jovellanos que situaríamos a la altura de la calle Premio Real (al fondo de la foto se ven los tamariscos del paseo del Muro), en ese lugar se pensó levantar la sede del Instituto de Jovellanos durante la república pero la cosa no fue realidad. El proyecto de ese Instituto, del arquitecto Avelino Díaz y Fernández Omaña, se conserva en el Archivo Municipal de Gijón. En el mismo Archivo se guarda esta foto: en el fondo, Juan Martín Merino, "Juanele".