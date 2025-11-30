La figura de la semana: Elvira Suárez Menéndez, la gemóloga que honra los belenes

El estallido de la Navidad ha vuelto a llenar de magia Gijón desde la recta final de noviembre. Tras el encendido de la iluminación, la ciudad ya está totalmente preparada para vibrar durante el periodo más familiar y entrañable del año. Una de las vecinas que más disfrutará viendo el ambiente que se genera en las calles y plazas en estas fechas tan señaladas será Elvira Suárez Menéndez, la flamante presidenta de la Asociación Belenista de la ciudad.

Elvira Suárez nació en 1958 en Gijón y desde que era niña estuvo vinculada al belenismo. Vecina de La Calzada y muy unida al barrio de Jove, al igual que el resto de sus familiares, llevó a cabo sus estudios entre el colegio Santo Ángel y la Inmaculada, donde después trabajó como docente. Más tarde, su formación académica la completó estudiando Gemología en la Universidad de Oviedo, donde se especializó en tasadora de joyas.

Su pasión por los belenes surgió a raíz de las figuras que lucía una tienda de la calle San Bernardo en su escaparate. Tanto a ella como a su abuela les encantaba pasar por aquella acera y centrar sus miradas en aquel negocio para encontrarse con las novedades que habían preparado para cada Navidad. Debido a sus labores profesionales y el resto de quehaceres, la protagonista de estas líneas no llegó a valorar la posibilidad de pasar a formar parte de la Asociación Belenista. Fue hace algo más de una década cuando finalmente decidió adentrarse en la entidad junto a su marido, José Ramón Martínez, con quien se casó en 1999 y con quien comparte ese entusiasmo por los nacimientos.

Durante gran parte de la larga etapa de Plácida Novoa como presidenta, Elvira Suárez aportó horas de trabajo y esfuerzo año tras año para que los nacimientos que con tanto mimo preparan en su taller de Moreda siguieran resultando exitosos. En esta asociación, Suárez ha contribuido en la confección de los belenes y en actividades como la ruta de portales "Villa de Jovellanos". En 2018 asumió la vicepresidencia y anteriormente había sido vocal de la junta directiva que encabezaba Plácida Novoa. Hace unos meses, tras ser conocedora de que su antecesora en el cargo no iba a presentar su candidatura en la Asamblea Extraordinaria de 2025, Suárez dio el paso al frente "con ganas e ilusión" y ahora ya está inmersa en las semanas de mayor ajetreo para honrar a los belenistas gijoneses.

No obstante, sus compañeros confían en que el resultado de esta primera experiencia de Suárez como presidenta será más que positiva. "Sabemos que tiene capacidad de sobra para hacer bien las cosas y el equipo del que se ha rodeado es muy completo", destacan los integrantes de esta entidad que representarán desde el 5 de diciembre el antiguo balneario de Las Carolinas a través de su belén monumental del Antiguo Instituto. Asimismo, ofrecerán otros cuatro pesebres en la capilla de San Esteban del Mar, en el Jardín Botánico, en el Centro Comercial Los Fresnos y en Parque Principado.

Durante el periodo navideño, a esta gijonesa de espíritu positivo que también es cofrade de la Santa Vera Cruz y del Carmen, le resultará extremadamente complicado encontrar huecos para el resto de sus aficiones, entre las que sobresalen leer novelas históricas y viajar. Si bien, cuando finalicen las fiestas, Elvira Suárez brindará por el que apunta a ser su primer éxito como presidenta de los belenistas de Gijón junto a sus grandes referentes. Ellos son sus padres, Faustino y María Luisa, de 103 y 94 años respectivamente.

En la mesa tampoco faltarán su hijo, Alejandro, ni su marido, un compañero de vida al que conoció en unas clases de bailes de salón y con quien desde entonces nunca ha dejado de construir planes que recargan continuamente su energía. El próximo será disfrutar del Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid, donde animará al que siempre ha sido su gran ídolo, Fernando Alonso. Y en el horizonte, seguramente no muy lejano, ya vislumbra un viaje a la India, otro de los lugares que tiene entre ceja y ceja esta apasionada del mundo de los belenes. n