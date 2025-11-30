El Grupo de Cultura Covadonga festeja los 25 años del Orfeón

Resultaba muy complicado encontrar una butaca libre ayer en el salón de actos del Centro Municipal Integrado de Pumarín-Gijón Sur. Hasta allí se acercaron más de 300 vecinos, quienes vibraron con el acto conmemorativo del 25.º aniversario del Orfeón del Real Grupo de Cultura Covadonga, que para celebrar sus bodas de plata ofreció un concierto colaborativo junto al Coro Ángel Émbil de Pola de Siero. "Hoy –por ayer– celebramos un cuarto de siglo de música, de trabajo colectivo y de identidad cultural. Un cuarto de siglo de voces que han construido tradición, armonía y sentimiento grupista", resaltó el presidente de la entidad, Joaquín Miranda.

Asistentes al acto del 25.º aniversario del Orfeón del Grupo.

Con el objetivo de poner en valor la trayectoria de esta agrupación coral, el Grupo Covadonga celebró un acto repleto de momentos emotivos. Más allá de las dos partes del concierto, también se reconoció el trabajo desarrollado por el impulsor del Orfeón, Omar García Montoto, y por los anteriores directores de este coro, Carlos Sampedro, David Pérez, Beatriz Suárez, David Roldán y Pablo Camblor. Asimismo, se ensalzó la contribución que hizo Maite García Heres desde la dirección del Coro Infantil del Grupo. "Vuestra aportación forma parte de la historia del Orfeón y de la memoria colectiva del Real Grupo de Cultura Covadonga. Gracias por todo lo que habéis dado. Gracias por todo lo que habéis construido", señalaron los miembros de la junta directiva del Grupo.

Un recital con más de 80 voces

El recital del Orfeón arrancó con una primera parte en la que los presentes disfrutaron de un recorrido musical por este cuarto de siglo de actividad. Tanto los componentes de la agrupación en la actualidad como otros de anteriores etapas, liderados por Ana Peinado, interpretaron "Hallellujah", "Ave María", "Esta tierra", "Se equivocó la paloma", "Los Gavilanes" y "El barberillo de Lavapiés", entre otros temas.

Antes del inicio de la entrega de galardones, los integrantes del Coro Ángel Émbil brindaron una segunda parte del concierto también muy aplaudida. Finalmente, el broche a la gala llegó con una actuación del Orfeón y el Coro Ángel Émbil, en la que participaron de forma conjunta más de 80 voces que hicieron las delicias de los asistentes.

Miranda se mostró orgulloso por cómo se desarrolló el acto. "Simboliza todo lo que representa el Orfeón: comunidad, pasión por la música y una forma de vivir la cultura que nos identifica como club". Tras este cuarto de siglo contando con el Orfeón, Miranda reivindicó que "cuando miramos hacia atrás y repasamos esta trayectoria, encontramos mucho más que ensayos y conciertos; encontramos una historia humana, hecha de ilusión, dedicación y compromiso". "Que este 25.º aniversario no sea solo un homenaje al pasado, sino también un impulso hacia el futuro", culminó el presidente grupista.