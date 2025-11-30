María Mitre Aranda, concejala de Foro de Hacienda en Gijón: "Las cuentas de 2026 serán las más importantes del mandato"

La forista María Mitre (Gijón, 1975), edil de Hacienda, considera que los presupuestos del próximo año –309,9 millones para las cuentas del Ayuntamiento y 430,9 en el consolidado– son los más importantes del actual mandato por ser "tangibles" y con proyectos "en marcha". Defiende que el gobierno está reforzando las empresas públicas y rechaza las críticas de la oposición por mantener congelados los tributos.

¿Qué supone para un ayuntamiento tener unas cuentas aprobadas a estas alturas del año?

Poder empezar enero con un presupuesto ya en marcha agiliza muchísimo los procesos y los niveles de ejecución. Este año ya hemos ejecutado más que en 2024 y se debe a eso, a que se pone en marcha toda la maquinaria a principio de año. Para cada uno de los tres presupuestos que hemos elaborado hemos sido muy estrictos a la hora de marcar los plazos por responsabilidad con la ciudadanía.

Desde el gobierno se describieron las cuentas estas semanas como ambiciosas pero realistas.

Es el presupuesto más importante para Gijón de los tres que hemos elaborado. Con los anteriores se marcó la hoja de ruta de la ciudad que queremos, pero el de 2026 tiene el componente añadido de que casi todos los proyectos que en él se recogen ya están en marcha. Ya he utilizado esta palabra estos días, pero diría que son unos presupuestos tangibles; unas cuentas que mandan el mensaje de que Gijón tiene solvencia para aspirar a todo.

Hay varios proyectos con un presupuesto plurianual. ¿Se hace pensando en la estabilidad de este mandato en alianza con el PP o se está pensando en un horizonte más lejano?

No queríamos pensar en el corto plazo. Hablamos de algunos de los proyectos más importantes del último medio siglo que se están impulsando de forma simultánea y sin acudir al aumento de la deuda, que eso es importante. Si el Ayuntamiento no estuviese saneado sería imposible. No hay tantas ciudades que en un mismo mandato puedan poner en marcha proyectos que van desde los 6,2 millones de la ampliación del Parque Científico hasta los 22 millones de Tabacalera. Queríamos poder afrontar ese horizonte con garantías.

¿Es una decisión que trasciende al actual mandato?

Hay compromisos presupuestarios hasta al menos 2028 y la operación de Emtusa, por ejemplo, dura hasta bastante más adelante.

Hubo críticas de la oposición por no subir impuestos.

Se hacen muchos números antes de decidir eso. Y el Ayuntamiento no sólo no está infrafinanciado, sino que goza de buena salud gracias a la regularización que hemos estado haciendo.

¿Regularización?

Me refiero a temas de personal, a buscar financiación plurianual, a garantizar una gestión eficiente en base a los recursos que tenemos y el tiempo para llevarlos a cabo. Congelamos impuestos por varias razones. Primero, porque mientras no se ponga en riesgo los ingresos ordinarios no vamos a hacer tal cosa. Además: Gijón tiene capacidad para buscar inversión externa. De hecho, lanzo aquí un dato nuevo: llevamos ya el 94 por ciento de los ingresos recaudados. Una administración que se dice moderna no puede hipotecar su crecimiento a que los ciudadanos paguen siempre más. Los números no engañan: tenemos en marcha inversiones millonarias que se están ejecutando sin problema. El resto es política fácil.

¿Qué supone la regla de gasto?

Es una medida injusta y propia de otra época, pero no nos queda otra que asumirla. Me resulta incomprensible que un Gobierno Central que es incapaz de aprobar un presupuesto limite de esta forma el gasto de ayuntamientos que sí estamos haciendo las cosas bien. Nos limita, pero cuando me fui reuniendo con los concejales del gobierno hemos intentado que ninguna inversión relevante se quedase atrás.

Se han rechazado todas las enmiendas de la oposición, salvo una y por cuestiones de forma. ¿Qué opina de las críticas sobre "negacionismo tributario", poca participación y también poca inversión en vivienda?

Para empezar, creo que algunos confunden la falta de diálogo y participación con el hecho de que este gobierno tiene una hoja de ruta marcada y que fue elegida en un proceso participativo, unas elecciones. Garantizo que hemos revisado todas y cada una de las enmiendas que se presentaron y lo cierto es que la mayoría pedían aumentar partidas que ya existían o directamente boicotear la acción del gobierno. También creo que es parte del proceso democrático que un gobierno local decida qué acepta y qué no, en base a alcanzar una mayoría que permita aprobar sus cuentas. Pero eso no es limitar la participación. También me cuesta entender que se critique eso cuando algunos grupos ni siquiera acudieron a las comparecencias donde se explicó el presupuesto. ¿Por qué subir impuestos pudiendo no hacerlo? Y respecto a las críticas sobre vivienda, el presupuesto de Emvisa crece un nueve por ciento y el de la Fundación Municipal de Servicios Sociales más de un siete.

Quizás otro de los apartados a destacar en estos presupuestos es la inversión al alza de la EMA.

Hemos reforzado a las empresas públicas hasta convertirlas en verdaderos motores de inversión. La EMA es quizás el mejor ejemplo, sí. Es una empresa que ha batido récords históricos de inversión. Pondría como ejemplo las obras de La Pecuaria y las del colector del río Peñafrancia. Ahora para 2026 ha presupuestado 15 millones de euros en este capítulo. Tampoco es por casualidad: su presidente y su gerente han hecho un trabajo impecable.

¿Y sobre el resto de empresas municipales?

El ejemplo de la EMA vale para el resto. Las empresas públicas en Gijón están viviendo un renacer, por mucho que le duela a la oposición. Entre aportaciones corrientes y de capital, más o menos, el Ayuntamiento moviliza más de 108 millones para las empresas públicas. Es un 2,44 por ciento más que en 2025. Son cifras enormes. Tenemos a Emtusa con la renovación de la flota, que tras este mandato quedará ejecutada al 50 por ciento, además de la contratación de nuevos conductores y la electrificación de sus cocheras. Emulsa ha estabilizado su situación económica y aporta un servicio cada vez más extenso. Esto se debe también a la buena gestión de sus responsables y a que el Ayuntamiento ha ampliado sus transferencias. La izquierda quiere monopolizar el discurso sobre lo público, pero la realidad es que las empresas públicas funcionan más y mejor cuando ellos no gobiernan. Aquí el gran ejemplo que se podría poner es Emulsa, que estaba en pérdidas económicas y ahora va a dar beneficios.

De un presupuesto se suele hablar de previsión de inversiones para obras y de transferencias, pero las cuentas blindan también la gestión de personal. ¿Cómo se hará el año que viene?

El personal es el recurso más importante y nos situamos ahora en los 77 millones de euros. Hemos crecido respecto al presupuesto anterior. Se debe a mejoras que ha habido para los trabajadores e incrementos que estaban marcados, pero también a que hay una apuesta decidida por ello. Es cierto que estos datos no suelen llegar a la ciudadanía, que es un trabajo más interno, pero para mí es importante porque cuando llegamos al gobierno nos encontramos con una situación plagada de irregularidades. Había plazas que existían pero no figuraban sobre el papel, puestos duplicados, una relación de puestos de trabajo sin actualizar. Nos ha llevado mucho tiempo poner todo en orden, pero hoy tenemos una estructura moderna que nos permite ser más ágiles en proceso de contratación y selección. Pronto sacaremos la oferta pública de empleo más grande de la historia, con la previsión de lanzar 79 plazas.

¿Cómo se reparte por barrios?

Diría que son unas cuentas muy equilibradas porque todos los barrios tienen algún proyecto importante. Ya mencioné Tabacalera, la gran obra del centro, pero también tendremos un pabellón deportivo en la zona oeste, la reforma del entorno de La Escuelona en El Llano y las reformas del Albergue Covadonga en el sur y del Hogar del Productor en el este, resumiendo. Mantenemos el compromiso con la zona rural con tres millones de euros.

Ya se ha mencionada Tabacalera varias veces. ¿Qué supone el proyecto?

Es el buque insignia a nivel de inversión y clave de la "vía gijonesa". Es el gran proyecto de Gijón, un proyecto que podemos presumir que no tiene ninguna otra ciudad de nuestro alrededor.

También están las obras educativas, que se llevan partidas relevantes.

Más de diez millones: 3,5 para Los Campos, un millón para el Rey Pelayo, casi dos millones también para la escuela infantil de El Llano y 2,1 para Castiello. Ya hemos dicho más veces que esta inversión podría estar mejor repartida, pero el gobierno anterior, de manera irresponsable, se vinculó a esta obras con financiación europea pese a ser una materia competencia del Principado.

El plan de Cimavilla por ahora se queda sin fondos europeos.

Pero siempre dijimos que el plan se haría en cualquiera de los casos y fuimos previsores: las partidas en los próximos presupuestos se incluyeron sin contar las posibles ayudas. Por eso sigue adelante Tabacalera y proyectos como lo locales para mayores para el barrio. Con ayudas europeas se podría hacer todo más rápido, pero se hará en cualquiera de los casos.

¿Y qué se espera para este año? ¿Qué remanente queda ahora mismo?

Vamos a comprar la finca de La Isla. Siempre ha estado en nuestros planes y aunque pensamos en usar remanente según ha ido avanzando el año nos hemos visto con capacidad para afrontarlo con fondos propios. Se llevará a junta de gobierno este mes de diciembre y la compra está cerrada en 1,9 millones. Esa parcela es fundamental. En diciembre irá también la última modificación presupuestaria, relacionada con el colegio de Castiello para adaptar la instalación eléctrica, que son 570.000 euros a lo que hay que añadir un reajuste con un importe final de 740.000. Sobre el remanente, empezamos con 34,7 millones y principalmente amortizamos deuda. Hoy nos quedan cuatro millones.