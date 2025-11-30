Una Navidad que brilla bajo la lluvia, los gijoneses aprueban el alumbrado festivo: "Unas luces maravillosas"

Gene Kelly protagonizó una de las escenas más icónicas de la historia del cine en la película de 1952 "Cantando bajo la lluvia", en la que el brillante actor estadounidense se marcó un excepcional solo musical bien pasado por agua. Algo parecido pasó ayer en Gijón, una ciudad "brillante" con una iluminación "excepcional", tal como atestiguaron los actores principales en esta ocasión, los gijoneses, a los que las fuertes lluvias no impidieron salir a la calle a disfrutar del ambiente navideño y de una luminaria a la que el adjetivo que más se le atribuyó es el de "maravillosa" y donde el "arbolón" y la plaza Mayor se erigen como los predilectos.

Precisamente ese lugar, donde un grupo de niños de sendos programas de la Cruz Roja pulsó el botón rojo para encender los cinco millones de bombillas de la ciudad este viernes, fue de los preferidos por los transeúntes para iniciar o cerrar su viaje lumínico. Protegiéndose del agua bajo el soportal del Ayuntamiento, a la par que haciéndose un selfie, estaban Basilio Moreno y María Dolores Folleco, que pertenecen al segundo caso. El matrimonio aseguró que la plaza es el lugar que más les gustó, aunque también destacan la decoración y ambiente de la calle Corrida. "Se aprecia el esfuerzo en lo llamativo que ha quedado todo", atestiguaron ambos, que resumieron con la palabra "vistoso" el resultado de este año.

A unos metros, tres adolescentes también se inmortalizaban, pero por turnos. Eran Lucía Cadavan, Eva Ancares y Carlota Cruces. "Las luces son muy guapas, aunque las del año pasado nos gustaron mucho, las de este son preciosas igual", aseguraron sonrientes las jóvenes. El trío venía de la "estrellona" del Náutico y les gustó más la decoración de la plaza Mayor. Allí destacaron los "renos que vuelan", pero echaron de menos las pantallas de colores del año pasado.

Pertrechados en la iglesia de San Pedro estaba la familia López Ferrer. "La iluminación está fenomenal y cada día la ciudad está más bonita con detalles navideños y muy bien cuidada", dijo la madre, Begoña López, que se erigió como portavoz de la parentela, mientras señalaba el nacimiento luminoso gigante instalado en la explanada del Campo Valdés, resaltando una decoración "muy gijonesa". A la familia les quedaba todavía ir por las Letronas y Corrida y, como no, también su lugar favorito: la plaza Mayor, que este año se lleva la palma.

Gran acogida de los Reyes

En el entorno del Náutico está la "estrellona", que este año tiene como novedad debajo de sí la efigie de los tres Reyes Magos. Esta novedad agradó mucho a las amigas Nicol Montiel y Natasha Coello. "Llevaba muchos años repitiéndose la estrella y le da un toque diferente", afirmaron sobre la presencia de Melchor, Gaspar y Baltasar. En un análisis más generalizado, consideraron que la iluminación es "muy linda y elegante", resaltando "la elección de colores". "Se hace muy ameno quedarse a apreciarla un rato", señalaron. En su recorrido también pasaron por el Ayuntamiento que, como no, les "encantó" porque la decoración, "tiene mucha vida". Como apunte para el año próximo, pondrían "más luces todavía", por lo que si la decisión dependiera de ellas incrementarían los cinco millones de puntos lumínicos.

Para los que la "estrellona" fue la primera de contacto con la Navidad gijonesa fue el matrimonio de Alfredo Jiménez y Maribel Fernández, con sus dos hijos, Mario y Martín. Recién salidos del parking y llegados de Madrid, vienen a pasar el fin de semana a Asturias. "La recordamos de otros años y vemos que ya ha aumentado la familia", comentaron sobre la inclusión de los Magos de Oriente en la instalación. "Lo vemos precioso", aseveró la madre de los aventureros, para los que la lluvia no fue ni de lejos obstáculo para deleitarse con un extenso recorrido por la ciudad.

Un gran regalo. Así es como se exhibe una vez más el Antiguo Instituto, que fue foco de muchas miradas. Entre ellas, las de los Svetlov, una familia ucraniana cuyos miembros son Andrei, Marina y la pequeña Liuba. "Nos parece muy buena y nos gusta mucho", comentó el padre, aunque también llamó la atención de los Svetlov como se ha rematado con luminarias el parque Isabel La Católica, antes de emprender marcha hacia la "estrellona".

"Encantadísimos" por el lazo rojo también estaban la familia González Ordiales, que llegaba a la plaza del Instituto desde la calle Corrida. Viven en Viesques y reseñaron lo "chula" que ha quedado la avenida de los Hermanos Felgueroso. La "estrellona" les "flipa" y también les encanta el Muro de San Lorenzo. Y, coincidiendo con los demás, estaban deseando ver la plaza Mayor. Quién sabe si su veredicto también la daría como reina de las luces de esta Navidad.