El presidente del PP de Gijón, en la manifestación contra Pedro Sánchez en Madrid: "El Gobierno le ha hecho mucho daño a nuestra ciudad"

El presidente del PP de Gijón, Andrés Ruiz, estuvo presente este domingo en la manifestación impulsada por el Partido Popular en Madrid para protestar contra los casos de corrupción que rodean al gobierno de Pedro Sánchez. "Los gijoneses nos debemos preguntar el daño que ha hecho este gobierno a nuestra ciudad", expresó Ruiz en la capital de España.

Tras la protesta, celebrada en el Templo de Debod y que llevaba por lema ¿Mafia o democracia?, Andrés Ruiz puso el foco en diferentes temas que afectan a la ciudad. "Debemos de recordar a Ábalos con el megáfono en la plaza Mayor de Gijón prometiendo solucionar el plan de vías", comentó Ruiz, antes de agregar que "debemos preguntarnos también por la estafa electoral del PSOE". "En definitiva, debemos preguntarnos si este es el gobierno que más ha dañado los intereses de la ciudad de Gijón en las últimas décadas", aseveró.

A la manifestación también acudieron otros componentes del PP de Gijón, como los ediles Abel Junquera y Jorge Pañeda.