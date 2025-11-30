El presidente del PP de Gijón, en la manifestación contra Pedro Sánchez en Madrid: "El Gobierno le ha hecho mucho daño a nuestra ciudad"
Andrés Ruiz estuvo presente en la protesta, que llevaba por lema ¿Mafia o democracia?
El presidente del PP de Gijón, Andrés Ruiz, estuvo presente este domingo en la manifestación impulsada por el Partido Popular en Madrid para protestar contra los casos de corrupción que rodean al gobierno de Pedro Sánchez. "Los gijoneses nos debemos preguntar el daño que ha hecho este gobierno a nuestra ciudad", expresó Ruiz en la capital de España.
Tras la protesta, celebrada en el Templo de Debod y que llevaba por lema ¿Mafia o democracia?, Andrés Ruiz puso el foco en diferentes temas que afectan a la ciudad. "Debemos de recordar a Ábalos con el megáfono en la plaza Mayor de Gijón prometiendo solucionar el plan de vías", comentó Ruiz, antes de agregar que "debemos preguntarnos también por la estafa electoral del PSOE". "En definitiva, debemos preguntarnos si este es el gobierno que más ha dañado los intereses de la ciudad de Gijón en las últimas décadas", aseveró.
A la manifestación también acudieron otros componentes del PP de Gijón, como los ediles Abel Junquera y Jorge Pañeda.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los aparcamientos de El Molinón y de Hermanos Castro prohibirán que estacionen caravanas
- La pesadilla de un padre asturiano que estuvo cuatro años sin poder ver a su hijo: su mujer le denunció por malos tratos, le pusieron una orden de alejamiento y ahora... ha quedado absuelto
- La clave de la absolución de los cuatro portugueses acusados de la violación del Carmen, en Gijón: un vídeo grabado sin que las chicas lo supieran
- Asalta armado con una pistola una gasolinera en pleno Gijón: 'Ha sido un susto tremendo
- Detectado un foco de gripe aviar en el parque Isabel la Católica de Gijón: este es el origen y puede haber tres casos más
- Alerta en Gijón por un pavoroso incendio en una tienda de patinetes eléctricos: “Sentimos una explosión”
- Varios kilómetros de retenciones en la 'Y' a la salida de Gijón, en sentido a Oviedo
- Polémica en Gijón entre los organizadores de fiestas de prau y los hosteleros: los responsables de romerías piden a Otea 'mayor respeto hacia las tradiciones