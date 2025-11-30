El Principado ve "avances" para la distinción de la Unesco a la Laboral

"Es un objetivo de la ciudad y de la región. Ayuntamiento y Principado estamos inmersos en tener todo listo y confío en que vamos a lograrlo". El director general de Patrimonio Cultural del gobierno de Asturias, Pablo León, se mostró satisfecho con los pasos que se han dado a lo largo de 2025 para que la Universidad Laboral pueda ser distinguida en los próximos años por la Unesco como Patrimonio Mundial. Esas afirmaciones las lanzó en el acto inaugural de los talleres para repensar el patrimonio de la Asociación Asturiana de Antropología y Patrimonio Etnológico (Asape), que llevan por título "(Re)interpretando en clave de género".

En el pistoletazo de salida a esta cita que llega hoy a su fin estuvieron la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón; el ya mencionado Pablo León y la presidenta de Asape, Yolanda Cerra. La Regidora agradeció a la entidad por "recordarnos que velar por el patrimonio cultural trasciende a la acción meramente material de conservación". "En torno al patrimonio se tejen comunidades, se generan espacios de participación, se establecen líneas de colaboración interdisciplinar, se adquiere conocimiento. El patrimonio se interpreta, se usa, se disfruta y se salvaguarda para futuras generaciones", desarrolló Moriyón.

En su intervención, León destacó la labor que viene desarrollando Asape e incidió que el Principado está elaborando la candidatura para la protección patrimonial de la cultura de la gaita y de las mascaradas, entre otros temas. Además, el director general de Patrimonio Cultural aprovechó para poner el foco en el proceso que se está desarrollando para promover la candidatura de la Universidad Laboral. "Este año ha sido un año de buenas noticias en ese sentido. A comienzos de año el Consejo de Patrimonio Histórico Español acordó que fuera una de las propuestas que se incluyen en la lista indicativa española", indicó. "La Laboral ya está incluida en esa lista y es un requisito obligatorio haber pasado al menos un año dentro de ese listado indicativo", añadió León, antes de resaltar que a partir de febrero, una vez se hayan cumplido esos doce meses, se podrá empezar a preparar el expediente. El director general enfatizó que "tenemos que medir bien los tiempos como hicimos con el de la cultura sidrera".

Por el momento, puntualizó, tanto el Ayuntamiento como el gobierno regional deben seguir preparando las instalaciones de la Universidad Laboral para que cuando sea revisada esté "en buenas condiciones de revista". "Todo lo que sea invertir en la conservación y en la mejora de las instalaciones va a redundar en beneficio de la futura candidatura", zanjó, en referencia a "avances" como las obras como las de la cúpula o al proyecto para rehabilitar la piscina.