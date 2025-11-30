Tomás Rufo, El Mene y Aarón Palacio, premiados por la peña Astur

La peña Astur celebró ayer una nueva edición de su tradicional entrega de premios a los diestros y ganaderías triunfadoras de la pasada temporada. Galardones que en esta ocasión fueron para el matador de toros Tomás Rufo, que paseó tres orejas el pasado mes de agosto en El Bibio, y los novilleros Iker Fernández, "El Mene", y Aarón Palacio (que tomó la alternativa en la feria del Pilar de Zaragoza), que firmaron una destacada actuación en la feria de Begoña. En el apartado de ganaderías, sendos honores fueron a parar a las divisas de Adolfo Martín Andrés y La Quinta.

El acto de entrega se celebró ayer en el restaurante Casa Arturo, en La Guía, ante medio centenar de aficionados. Tomás Rufo, por problemas de agenda, no pudo acudir a la celebración. Tampoco le fue posible asistir al novillero Aaron Palacio. El resto de los homenajeados sí pudieron estar en la celebración de ayer que reunió a seguidores de otros colectivos taurinos.