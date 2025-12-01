Alerta en el Solarón de Gijón por un espectacular incendio
Las llamas, de varios metros, eran visibles desde gran distancia y fueron extinguidas en pocos minutos
C. S.
El Solarón ha vuelto a ser escenario de un nuevo suceso con un impresionante incendio en la tarde de este lunes. Sobre las 20.00 horas comenzó a arder una de las zonas más próximas a la estación de Sanz Crespo, creándose una gran hoguera visible desde gran distancia.
Efectivos de bomberos extinguieron el fuego en pocos minutos y la posterior lluvia se aseguró de que las brasas se extinguieran del todo. Es el tercer suceso en pocos días que ocurre en el entorno del Solarón. El pasado viernes se halló a una persona sin vida bajo el viaducto de Carlos Marx. El cuerpo no tenía signos de violencia. Un día después, en la avenida Portugal, un hombre atracó la gasolinera a punta de pistola (se desconoce si era real) para llevarse dinero de la caja registroda.
La zona de los terrenos del Solarón es frecuentada por personas sin hogar que, en ocasiones, aprovechan los terrenos de las antiguas vías o los bajos del puente de Carlos Marx para dormir. Hace pocos días se desbrozó toda la zona que estaba comida por la maleza.
