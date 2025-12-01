El censo de amianto detecta cubiertas sospechosas por todo el concejo de Gijón

Gijón ya cuenta con un primer diagnóstico sobre cubiertas con sospechas de presencia de amianto y el resultado "a priori" deja un reguero de posibles elementos a retirar en todo el concejo. El estudio, que por ahora está accesible en la web municipal como un mero mapa de puntos sin información adicional, destaca zonas de sospecha en todos los distritos y marca con puntos rojos, como zonas prioritarias a estudiar, entornos como las viejas naves de Naval Gijón, hoy propiedad de Pymar, y las cubiertas de los poblados de La Camocha –la zona de las carboneras– y Santa Bárbara. Con un nivel de alerta naranja este censo destaca también parte del Hospital de Cabueñes, y deja como principales focos de posible presencia de amianto los grandes polígonos industriales de la ciudad.

El amianto, un componente muy usado en la construcción durante décadas, comenzó a ser un material visto como peligroso con el cambio de siglo y ya no se usa en construcciones modernas. Su presencia, antaño muy habitual en cubiertas y tuberías, se ha de ir retirando de manera progresiva para evitar riesgos innecesarios de exposición a sustancias que pueden ser cancerígenas. En general todas las ciudades están realizando y ya cuentan con un censo de características similares, ya que se trata de una medida obligatoria marcada por ley y que debe acompañarse de un cronograma de retirada progresiva de este material en los próximos años.

A nivel local, se había hablado de la elaboración de un censo propio desde hace meses, la última vez, el pasado marzo, cuando a preguntas de Izquierda Unida el gobierno local informó de que pronto se realizaría un mapeo para detectar cubiertas sospechosas. En el nuevo mapa interactivo, que es de acceso público, se señala que los datos se actualizaron por última vez en marzo, aunque desde el gobierno explican que el procesamiento de los datos culminó este pasado otoño. Se trata, por lo tanto, de información actualizada, aunque por ahora lo que se analiza es la "sospecha" de presencia de amianto, detectada por la inspección de la apariencia de cubiertas a través de cartografías recientes.

Alertas repartidas

De acuerdo a esos datos, entonces, y por ahora, el reguero de puntos rojos se extiende por buena parte de la zona urbana. Los poblados de Santa Bárbara y las carboneras de La Camocha apuntan a que serán de los primeros entornos a inspeccionar ya que todas sus viviendas salen marcadas, misma situación en la que se encuentra todo el complejo de Las Mil Quinientas de Pumarín. Figuran también con alta sospecha de presencia de amianto los polígonos industriales de Roces, Bankunión y Promosa.

La aparición de puntos rojos en las viejas naves de Naval resulta menos sorprendente, ya que ya era conocida la presencia de amianto en el entorno, pero este nuevo mapa resalta también enclaves menos evidentes como el cementerio parroquial de Deva y unas construcciones viejas anexas al convento de las Madres Agustinas en Somió. Se señala también con puntos rojos algunas construcciones del entorno del Rinconín, algunas naves del recinto ferial y un par de tejados en Cimavilla –en el entorno de la calle Artillería con Castro Romano–, así como buena parte de El Muselín. En la zona oeste, también, aparecen con un nivel rojo de sospechas un buen puñado de manzanas a ambos lados de Travesía del Mar.

Estos censos suelen priorizar la inspección de viviendas habitadas y entornos escolares. Habrá que inspeccionar, por lo tanto, complejos como el Corazón de María (Codema) o la Inmaculada –si bien de este último centro figuran solo un par de cubiertas laterales y en color naranja, por lo que el sistema no parece considerarlo tan relevante–, que aparecen en este mapa de sospechas junto a un pequeño inmueble del complejo de las escuelina infantil junto al Jacinto Benavente.

Resulta llamativo, por lo demás, que este primer mapeo deje puntos naranjas de sospechas de amianto en algunas cubiertas del Hospital de Cabueñes. Con un nivel de alerta amarillo o verde –el más bajo– figura también buena parte de las instalaciones de Arcelor. Es de esperar que ahora, con un primer censo ya sobre la mesa, el gobierno local calendarice actuaciones de retirada que, en realidad, llevan años en marcha incorporadas a actuaciones como la renovación de redes de abastecimiento de la EMA. En los últimos años varias obras públicas se modificaron también para retirar este material en cuando fue detectado.