Gijón sumará una escuelina: el Corazón de María adquiere un nuevo edificio en este barrio para iniciar su expansión

La comunidad claretiana acaba de dar un paso en firme para ampliar sus instalaciones en Gijón y que el Corazón de María pueda acoger también el primer ciclo de Infantil con un centro para pequeños de 0 a 3 años, el único tramo de edad hasta los 18 que hoy en día no puede atender. Para ello, la comunidad religiosa se ha hecho ya con un edificio cercano al colegio y que fue, hasta agosto de 2022, la casa de las Siervas de Jesús de la Caridad. El inmueble, de grandes dimensiones, está ubicado en la calle Fernando el Santo número 2 y hace esquina con Isabel la Católica.

El edificio ya está en manos de los claretianos, pero se debe abordar ahora una modificación urbanística no sustancial para poder seguir adelante. En concreto, el inmueble mantiene su uso dotacional, pero debe cambiar su subcategoría de religioso a educativo. Este trámite irá ahora a comisión de Urbanística y la propuesta del cambio se someterá a información pública, como indica la ley.

De acuerdo a la referencia catastral, esta antigua sede religiosa ocupa una parcela de 2.584 metros cuadrados y cuenta con 1.804 metros construidos. Por ahora, y según consta en la petición trasladada al Ayuntamiento, el Codema cuenta ya con un proyecto básico para implantar una escuela infantil en la planta baja del inmueble. No obstante, en el documento enviado al Consistorio la comunidad claretiana traslada también su interés en explorar nuevas vías educativas e implantar algún itinerario de Formación Profesional.