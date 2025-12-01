Gijón conmemora el Día Mundial contra el Sida en "El bosque de la Memoria": "Hay que seguir concienciando"

Una jornada de reflexión y concienciación. El Comité Ciudadano Antisida del Principado de Asturias ha impulsado una serie de actos este lunes en Gijón para conmemorar el Día Mundial de la acción contra el VIH y el Sida, que este año lleva por lema "Sumar fuerzas, romper silencios". Al mediodía, un grupo de socios de la entidad y otros asistentes participaron en una ofrenda floral emotiva que se celebró en "El bosque de la Memoria", ubicado en el parque de Los Pericones.

La presidenta del Comité Ciudadano Antisida, Loli Fernández, lideró un encuentro en el que recordó la importancia de "seguir concienciando y dando visibilidad sobre la infección". "Hay que hablar sobre esto los 365 días del año. Todavía nos encontramos con problemáticas y con situaciones que no son las de antes, pero aun así sigue habiendo grandes retos", destacó Fernández.

Tras guardar un minuto de silencio, tanto ella como el resto de los presentes llenaron de flores el monolito que recuerda y homenajea a las víctimas del Sida. "No podemos olvidarnos de las personas que fallecieron por causas relacionadas con la infección. Este es un pequeño homenaje a todos ellos, que nos dan fuerzas para seguir luchando a diario y recordar aquellos en los que no existían tratamientos como los que tenemos ahora, los cuales nos permiten tener una buena calidad de vida", aseveró la líder del Comité Ciudadano Antisida de la región.

En la ofrenda floral también estuvieron la portavoz municipal del PSOE, Carmen Eva Pérez; su antecesor en el cargo, Luis Manuel Flórez, "Floro", y la edil socialista María Caunedo. "Siguen siendo muy importantes la información, la formación y todas aquellas conductas que tiendan a desestigmatizar las situaciones que se generan en torno al Sida", apuntó Carmen Eva Pérez, que agregó que "la sociedad tiene que ser amable, compasiva, comprensiva y atenta".

Por su parte, "Floro" agradeció el trabajo desarrollado por el Comité Ciudadano Antisida desde su creación. "Ha sido de vital importante para ayudar a unas personas que en aquellos años estaban totalmente excluidas y apartadas de la sociedad", remarcó.

Más allá de la ofrenda floral en Los Pericones, el Comité Antisida ha contado con una mesa informativa en el paseo de Begoña desde las 10.00 hasta las 17.00 horas, y a las 20.00 horas se llevará a cabo una cadena humana en la Escalerona. Después, está prevista la lectura de un manifiesto en la plaza Mayor.