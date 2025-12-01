Mar de Niebla impulsa una jornada comunitaria en la zona oeste de Gijón: "Será un día para construir el futuro de nuestros barrios"
Las actividades se desarrollarán este jueves en el salón de actos de la Casa del Mar y en el Centro de Iniciativas Juveniles de La Calzada
La Fundación Mar de Niebla ya tiene todo listo para la jornada comunitaria "Reactiva", programada para este jueves. "Será un día para activar nuestros barrios, impulsar propuestas y construir juntos el futuro del Oeste de Gijón", aseguran desde Mar de Niebla.
La jornada, que lleva por lema "Tú también pintas en esta comunidad", se llevará a cabo desde las 9.30 horas y hasta las cinco y media de la tarde. Por la mañana, la Casa del Mar acogerá varias charlas y mesas redondas sobre iniciativas ciudadanas desarrolladas para recuperar la historia del barrio. Además, se presentará el proyecto "Reactiva. Saberes que comparten", que muestra resultados del mapeo comunitario de espacios en desuso, entre otros temas.
Por la tarde, en el Centro de Iniciativas Juveniles se realizará desde las 15.30 horas la feria de iniciativas "¿Qué está pasando en la zona oeste?". Después se llevará a cabo un mural de ideas y, por último, habrá una lectura colectiva.
Desde Mar de Niebla destacan que los objetivos de esta jornada son "activar el conocimiento comunitario y poner en valor los saberes locales, así como compartir experiencias y memorias que fortalecen la identidad del barrio y generar un espacio comunitario de construcción y aprendizaje conjunto".
