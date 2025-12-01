La Policía mantiene el operativo de búsqueda del atracador de la gasolinera de Laviana en Gijón

La Policía Nacional mantiene una investigación abierta para tratar de dar con el responsable del atraco a punta de pistola de una gasolinera de la avenida de Portugal, en el barrio de Laviada, este pasado sábado. La investigación se centra en varios aspectos. Uno de ellos, en averiguar cualquier pista que permita identificar al responsable, el cual entró con la cara cubierta con un gorro para ocultar su rostro, tal y como demuestran las cámaras de vigilancia del negocio, a cuyo contenido tuvo acceso LA NUEVA ESPAÑA. Las pesquisas también están enfocadas en tratar de determinar si el responsable, que se llevó parte del dinero de la caja, utilizó para sus propósitos una pistola real o, por el contrario, un arma que pudiera ser simulada para amedrentar a los empleados de la gasolinera.

El momento en que el atracador saca la pistola. / .

El atraco se produjo el pasado sábado sobre las ocho de la tarde. Apenas duró medio minuto. Así quedó reflejado en el vídeo de las cámaras de seguridad de la gasolinera. En el mismo, se observa cómo un hombre tapado con un gorro de color negro que solo deja a la vista poco más que sus ojos entra al local y saca una pistola. El autor de los hechos lleva una cazadora y dentro de su bolsillo, el derecho, oculta la pistola. Tras entrar por la puerta, camina unos pasos hacia el mostrador donde apoya una de las manos. Casi a la vez que hace este gesto, saca la pistola. En el momento del robo, había dos empleados dentro del local, pero ningún cliente.

El atracador saliendo de la gasolinera con el botín, aún con el arma de la mano. | / .

Exhibiendo la pistola, pero sin llegar hacer ademán de usarla –en el vídeo no se aprecia si llega a apuntar con ella a alguien– se dirige hacia una de las cajas. Al cargo de la misma, detrás de un mostrador, hay un empleado que abre el aparato y le entrega parte del dinero al atracador. En la pieza audivisual también se aprecia cómo el otro trabajador que se encontraba en ese momento en el negocio llega a levantar las manos. Tras conseguir el dinero, el responsable del robo se marcha caminando de la gasolinera. Según las fuentes consultadas, uno de los empleados le llegó a seguir unos metros por la avenida de Portugal pero terminó por perderle la pista. Al momento del cierre de esta edición no había trascendido detención alguna.

La Policía Científica acudió a la gasolinera que había sido objeto del robo. Recabó las imágenes de las cámaras de seguridad y otras pruebas para tratar de dar con el responsable de una clase de golpe poco habitual en Gijón.