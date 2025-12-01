El PSOE de Gijón reclama el "impulso" de los talleres de empleo

El Grupo municipal Socialista reclamará en el Pleno municipal el "impulso" de las escuelas taller y talleres de empleo, ya que "mejoran notablemente" la inserción laboral de personas desempleadas y colectivos con especiales dificultades. El argumento socialista para presentar una iniciativa plenaria reside también en que la tasa de paro de Gijón es "tres puntos superiores a la media regional y más del 70 por ciento de las personas desempleadas carece de formación".

El PSOE afea, asimismo, que "pese a que se financian a través del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa)", el Ayuntamiento "solo presentó dos programas de escuela taller y uno de talleres de empleo en la última convocatoria". "Mientras tanto, otros municipios asturianos como Oviedo, El Franco, Carreño o San Martín del Rey Aurelio concurren con varios proyectos y captan millones de euros para la formación y la contratación de personas desempleadas y tienen mucha menos capacidad que Gijón", lamentó la concejala del grupo municipal Ana Murias.

La edil anima a la vicealcaldesa y responsable del área de Empleo, la popular Ángela Pumariega, a "ponerse a trabajar cuanto antes" a fin de elaborar un listado de actividades, obras o servicios idóneos para dichas formaciones. Además, los socialistas pedirán en la sesión un estudio de las instalaciones que podrían acoger las formaciones. "La excusa no puede ser falta de espacios. Nosotros ya lo dijimos en numerosas ocasiones: ahí tienen el edificio de la Fundación Metal que está vacío", reprochó la socialista, que recordó que su grupo presentó una enmienda para que en las cuentas figurase una partida para acondicionar la antigua factoría y que el gobierno la "rechazó".