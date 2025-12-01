El Solarón, paraíso de la Navidad en Gijón, las atracciones invernales, a rebosar: "Es un plan perfecto"

El Solarón ya es, un año más, el paraíso de la Navidad en Gijón. La pista de hielo y el resto de los atractivos de "Inverland" lucieron ayer repletos de vecinos y turistas que se divirtieron al máximo a pesar de las inevitables caídas que conlleva el patinaje. "Así es como se aprende, es la mejor manera", bromearon desde el interior de la pista Juan Manuel Fernández y su prima, Ángela. Desde el exterior, el padre de Juan Manuel Fernández y tío de Ángela, Isidro, disfrutaba casi tanto como los pequeños viendo sus movimientos. "Se lo pasan en grande y poco a poco van mejorando. Como nos despistemos un poco no salen de aquí", expresó, encantado con el ambiente que se generó en el Solarón desde el viernes.

La pista llegó a acercarse este domingo a las 150 personas, que es el total de capacidad que ofrecen sus más de 650 metros cuadrados. "El sábado, por la lluvia, hubo menos gente, pero tanto el viernes como hoy (por ayer) está saliendo todo genial. Aquí nos reciben siempre muy bien", celebró Ana Martín, coordinadora de la empresa Multiocio en las instalaciones del Solarón.

Quien vivió su primer encuentro de la época navideña con el hielo fue Ainhoa Garrido, una niña de 11 años que se desplazó al centro desde La Calzada junto a su madre, Lidia. "Hay muchísima gente, pero hay espacio para todos porque es bastante amplia", afirmó la pequeña, que se atrevía a realizar numerosos giros sobre sí misma. "Es una máquina. Cuando era más pequeña solía probar con el trineo y ahora ya patina genial", desarrolló Lidia García, quien prefería no volver a probar suerte. "Ya me caí una vez , así que mejor que me quede viéndola desde fuera", remarcó.

Los "renos voladores", la gran novedad

No era la única que llamaba la atención del resto de los presentes con su habilidad sobre los patines. Un claro ejemplo de ello era Nieves Rodríguez, una gijonesa de 17 años que había residido durante muchos años en Madrid y que ya echaba de menos disfrutar de su deporte favorito. "Allí solía ir al Palacio de Hielo de Hortaleza y aquí en Asturias es imposible seguir practicándolo al no haber pistas", comentó Rodríguez, que aprovechará "a tope" hasta el 7 de enero en la pista del Solarón. "El ambiente que se genera está muy bien", apuntó María Fernández, la madre de la joven, al tiempo que su hija llevaba a cabo todo tipo de movimientos y posiciones en esta pista configurada como un lago nevado inspirado en los Picos de Europa. "La decoración queda muy chula", ensalzaron.

Los alicientes con los que cuenta el Solarón van más allá de la pista de hielo. Durante toda la tarde también estuvieron a rebosar el tren navideño, la montaña de nieve, los "Christmas jumping" y los "renos voladores", la gran novedad de esta edición de "Inverland".

Por segundo año consecutivo, Virginia Real disfrutó junto a su pequeña de dos años, Sofía, de un plan que para ella y su familia es indispensable cuando se acercan las Navidades. "Venimos siempre y ahora que podemos estar aquí con la niña, que es tan pequeña, pues presta mucho más", confirmó Virginia Real tras completar su paseo en el tren navideño.

Aunque la mayoría de los presentes eran gijoneses, también había numerosos vecinos de otras localidades asturianas que no quisieron dejar pasar el primer fin de semana de actividad de este paraíso navideño tan asentado en Gijón. Desde Candás llegaron repletos de energía y con ganas de sentir adrenalina los pequeños Alba y Manuel junto a su padre, Alejandro Reyes.

Vecinos de otras localidades

Antes de regresar a casa, Alba y Manuel tenían claro que querían probar en la montaña de nieve. La experiencia fue "perfecta" y sirvió para olvidarse del frío durante unos segundos. "Es un plan perfecto para venir en familia", argumentó Alejandro Reyes, que agradeció la variedad de puestos de comida y bebida que acompañan a la pista de hielo y a los demás espacios para los pequeños. "Mientras ellos se lo pasan tan bien, nosotros nos tomamos un chocolate", resumió este candasino, que no tardará en regresar a "Inverland".

A escasos metros, al tiempo que sonaba "Santa Claus is coming to town" y otros villancicos y canciones pegadizas de toque navideño, había una larga ristra de familias divirtiéndose en los "renos voladores", el nuevo ingrediente que la empresa granadina Multiocio y Gestión ha traído hasta Gijón esta vez. "Está gustando mucho desde que abrimos el viernes. La gente siempre agradece que haya novedades y año tras año nos esforzamos para que las haya", puntualizaron los empleados, de los cuales la mayoría son gijoneses.

Hasta el 7 de enero

La estación invernal que se genera en el Solarón año tras año ya está encantando a todos aquellos grupos de amigos y familias que han pasado por ella. Los horarios de la instalación, activa hasta el 7 de enero, serán de 10.00 a 22.00 horas, mientras que los días 25 de diciembre y 1 de enero serán de 10.00 a 0.00 horas.