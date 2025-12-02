Asturias se entrega a los impulsores del "Paraíso natural" con un acto emotivo en Gijón: "Fue un acierto estratégico"

Propósito, voluntad y trabajo. Esa fue "la triple fórmula" con la que nació "Asturias, paraíso natural", tal y como resaltó el expresidente del gobierno asturiano Pedro de Silva en la gala celebrada este martes en el teatro de la Laboral con motivo del 40.º aniversario del lanzamiento de la marca turística. El evento, al que acudieron más de 600 personas y que contó con la presencia de una larga ristra de autoridades, sirvió para distinguir a personas, entidades y empresas que han resultado claves en estas cuatro décadas. "Fue un acierto estratégico que sentó las bases de un modelo innovador, equilibrado y sostenible que es hoy uno de los motores de la comunidad. Ahora nos corresponde preservarlo y guiarlo hacia el futuro", aplaudió el presidente del Principado, Adrián Barbón.

Pedro de Silva, Pedro Piñera -a título póstumo- y Tomás Flórez, impulsores de la marca en 1985, recibieron el premio a la gobernanza pública por su "audacia, visión estratégica y valentía". El discurso de De Silva fue uno de los apartados más destacados del acto. El expresidente regional dejó claro que "Asturias es mágica, pero no se construye nada con una varita mágica". En ese sentido, recordó que cuando lanzaron la marca, la región estaba todavía "muy lejos de ser paraíso natural".

La gala por los 40 años de "Asturias, paraíso natural", en imágenes / Irma Collín

Ahora, cuatro décadas más tarde, De Silva y su equipo se sienten orgullosos de la dimensión que fue tomando el logo y el sector turístico asturiano. "Esto ocurrió no por arte de magia", señaló De Silva, antes de subrayar que "hay que seguir trabajando para conservar el paraíso natural, que siempre estará amenazado; así que estemos siempre atentos".

De acuerdo con esas palabras se mostró Adrián Barbón, quien aseguró que "el auge del turístico en el Principado aún está empezando". "Si sabemos aprovechar bien ese gran legado que se llama patrimonio industrial, las expectativas se multiplicarán", remarcó Barbón, que hizo hincapié en la relevancia de saber "cuidar nuestro modelo". "Cuidar nuestro paisaje y proteger nuestros recursos contra el viento y la marea de la especulación o del oportunismo de corto recorrido es un seguro a largo plazo y es indispensable para consolidar Asturias como una potencia turística sostenible", aseveró".

El patrimonio industrial

Por su parte, la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, anunció que el Gobierno convocará a partir de 2026 unos premios anuales del Paraíso Natural para reconocer el esfuerzo colectivo y el talento del sector turístico.

Los otros galardones de la gala recayeron sobre Crivencar-Tierra Astur en la categoría de ámbito empresarial; la patronal hostelera Otea en el ámbito asociativo; el Descenso del Sella, representado por la Escuela Asturiana de Piragüismo y el Codis, en el área de recursos turísticos, y el fotógrafo Juanjo Arrojo, en imagen y comunicación.

Uno de los discursos más aplaudidos fue el del presidente de Otea, José Luis Álvarez Almeida, para el que el de este martes fue el último acto como líder de la patronal. "Somos un sector económico, pero sobre todo somos un sector social. Sin nosotros, Asturias sería diferente", apuntó Álvarez Almeida, que pidió a los políticos que "el turismo nunca sea moneda de cambio en un debate de negociación porque el turismo somos todos".

A lo largo del acto, conducido por la periodista Marta Reyero, hubo espacio para las actuaciones musicales de Tejedor, las pandereteras Herbamora, Marisa Valle Roso y la banda de gaitas "Villa de Xixón".