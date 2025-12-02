Las bibliotecas reivindican en Gijón su papel como "motores culturales" en la entrega de los galardones "María Elvira Muñiz"

"Son galardones que reconocen el fomento de la lectura y la capacidad transformadora que los libros, las bibliotecas y los proyectos culturales tienen en nuestra sociedad". Así arrancaba esta tarde Montserrat López Moro, concejala forista de Cultura, Museos e Industrias Creativas, el acto de entrega de los premios "María Elvira Muñiz", que reconocieron al escritor Fulgencio Argüelles, la labor del Grupo de Animación a la Lectura de las Bibliotecas Públicas de Asturias y el proyecto de biblioteca escolar del colegio Rioturbio, de Mieres.

López Moro ensalzó en primer lugar la figura de María Elvira Muñiz, que "entendió la lectura como un espacio de igualdad y una herramienta de libertad". La edil forista reivindicó entonces al Grupo de Animación a la Lectura de las Bibliotecas Públicas de Asturias, distinguido por su promoción de la lectura. "Es un trabajo que trasciende municipios, edificios y edades; la lectura es una experiencia compartida y las bibliotecas, espacios esenciales", sostuvo Montserrat López Moro.

Montserrat López Moro, durante su intervención. / Marc

"Es una alegría inmensa y un orgullo", confesó Cristina Jerez, coordinadora del grupo, sobre la distinción. El colectivo organiza clubs de lectura en la región y también colabora con instituciones como la Fundación Princesa, entre otras actividades. Jerez incidió en la "dimensión social" de las bibliotecas, un "antídoto contra la soledad no deseada" y "motores culturales de las poblaciones". Jerez protagonizó un coloquio con el periodista de LA NUEVA ESPAÑA Chus Neira.

"Un puente hacia el mundo"

Sobre el colegio Rioturbio, Montserrat López Moro aplaudió su percepción de la lectura como "un puente hacia el mundo". "El alumnado siente la biblioteca como un lugar propio donde descubrir, imaginar y crecer", declaró la concejala. La profesora Belén Osorio explicó el proyecto vencedor, concebido para impulsar el Plan Lector e implicar a la comunidad educativa. Entre los propósitos, trabajar la igualdad y la coeducación. "Leer no es solo abrir un libro, sino puertas a otros mundos", proclamó la alumna Cynthia Moa. Otra estudiante, Lara Fernández, agradeció el premio al afirmar que "significa que todo el esfuerzo y los momentos mágicos con los libros han merecido la pena".

En esta edición, el jurado del "María Elvira Muñiz" se rindió a la trayectoria del autor y psicólogo Fulgencio Argüelles, nacido en Aller. "Hablar de su obra es hablar de Asturias, de nuestras raíces", indicó Montserrat López Moro, que destacó la "mirada profunda" y la "sensibilidad" con la que escribe Argüelles, que departió con el periodista Miguel Rojo durante el encuentro, celebrado en el patio del Antiguo Instituto.

"Yo escribo para que me quieran más y un premio es un gesto de cariño, un abrazo", subrayó el escritor, que admitió atravesar un momento literario de "mucha paz y sosiego". Inmerso en una novela sobre Alfonso II, Argüelles aseveró que el panorama literario nacional es "disperso". "Aparecen cosas buenísimas pero también mediocres", aseguró el autor, que defendió que en España hay mucha afición por la lectura. También se mostró agradecido con David Uclés, uno de los escritores de moda. El asturiano contó que, desde que Uclés le recomendara, sus obras gozan de más tirón.