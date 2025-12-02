El Comité Antisida urge eliminar el estigma: "Es el mayor obstáculo"

Una jornada de reflexión, concienciación y reivindicación. El Comité Ciudadano Antisida del Principado de Asturias impulsó una serie de actos este lunes en Gijón para conmemorar el Día Mundial de la acción contra el VIH y el Sida, una jornada que llevó por lema "Sumar fuerzas, romper silencios". "Todavía nos encontramos con problemáticas y con situaciones que no son las de antes, pero aun así sigue habiendo grandes retos", afirmó la presidenta del Comité Ciudadano, Loli Fernández.

Tras una mañana centrada en la concienciación en el paseo de Begoña, donde hubo una mesa informativa, los integrantes del Comité llevaron a cabo una emotiva ofrenda floral en "El bosque de la Memoria", ubicado en el parque de Los Pericones. "No podemos olvidarnos de las personas que fallecieron por causas relacionadas con la infección. Este es un pequeño homenaje a todos ellos, que nos dan fuerzas para seguir luchando a diario y recordar aquellos tiempos en los que no existían tratamientos como los de ahora", afirmó Fernández.

En la ofrenda floral también estuvieron la portavoz municipal del PSOE, Carmen Eva Pérez; su antecesor en el cargo, Luis Manuel Flórez, "Floro", y la edil socialista María Caunedo. "Siguen siendo muy importantes la información, la formación y todas aquellas conductas que tiendan a desestigmatizar las situaciones que se generan en torno al Sida", apuntó Carmen Eva Pérez.

Por la tarde, en la Escalerona se realizó una cadena humana y se leyó un manifiesto en la plaza Mayor. La encargada de alzar la voz fue la propia Loli Fernández, que insistió en que "estamos en un momento para recordar, reflexionar y, sobre todo, actuar". La líder del Comité pidió que se consiga eliminar "el estigma, que es el mayor obstáculo para la salud pública". Además, reclamó contar con especialidad de Enfermedades Infecciosas y reivindicó el derecho "a un envejecimiento digno que tome en cuenta las realidades específicas de las personas con VIH".