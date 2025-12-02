Se despide uno de los mercadillos navideños más visitados y bonitos de Asturias: el motivo de su adiós

La Navidad ya se deja sentir en Asturias. Ciudades y localidades más pequeñas engalanan sus calles con luces y adornos que iluminan tardes y noches de ilusión en grandes y pequeños.

También es tiempo de puestos navideños, castañas y churros. En Asturias hay uno de los mercadillos navideños más bonitos y completos, pero que este año será el último para disfrutarlo tras los cambios introducidos.

Se trata del mercadillo navideño de Gijón, conocido como Menax (Mercado Navideño de Xixón), que se ubica en el paseo del parque de Begoña, un lugar utilizado el resto del año para otras actividades como puede ser la feria del libro o las casetas hosteleras de las fiestas de Begoña, conocido como Paseo Gastro. Un espacio amplio y céntrico, donde poder encontrar en navidades desde el regalo perfecto hasta dulces típicos de estas fechas. Sin embargo, Menax tendrá que decir adiós tras su edición de este año.

Y es que el Ayuntamiento de Gijón pretende llevar a cabo otro nuevo mercado navideño mucho más grande y para el que se han reservado ya 200.000 euros.

Se trata de llenar "Gijón de ilusión, comercio y vida", explicó el edil de gobierno. La propuesta no ha entusiasmado a los grupos municipales de la oposición, que no entienden que Consumo organice un evento al margen de la programación navideña que se diseña desde Divertia y que temen que esa apertura a la hostelería sea la versión de invierno del polémico "Paseo Gastro" del verano. En todo caso, el nuevo evento del año que viene está aun sin definir en cuanto a ubicación, diseño y desarrollo a la espera de las condiciones del contrato que le de soporte. Sí adelantó Junquera que esta misma Navidad se verá algún cambio en el Menax, que lleva 13 años organizándose en la ciudad.

Esos 200.000 euros del futuro mercado de Navidad es la gran novedad del área de consumo y una de las grandes novedades de todo el proyecto económico de la concejalía, que moverá un global de 5,5 millones de euros con el reto, explicó Junquera de "seguir cumplimiento nuestro compromiso de poner al vecino en el centro". El presupuesto del área incluye los dos millones de i nversiones cuya elección se decide en los consejos de distritos, un incremento de 20.000 euros tanto en las subvenciones a asociaciones vecinales como a entidades organizadoras de fiestas en barrios y parroquias y un paquete de obras, tanto de inversión como de mantenimiento, en los centros municipales integrados. Al margen de este paquete está el plan de adecuación del nuevo centro de proximidad de Nuevo Roces, que depende de la concejalía de Infraestructuras. Igual que las obras de adecuación del espacio de El Natahoyo al que se plantea llevar el Archivo Municipal.