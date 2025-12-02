Fallece el hostelero gijonés Pepe Casarreal, dueño durante décadas de la céntrica cafetería Arrieta II

El hostelero gijonés José Antonio, "Pepe", Casarreal González, que durante más tres décadas regentó la cafetería Arrieta II, en la céntrica calle Donato Argüelles, falleció este martes a los 82 años, dejando un profundo pesar entre sus allegados.

Casarreal Regentó desde 1977 el popular negocio," conocido por su vermú de solera acompañado por su gamba con gabardina", recuerdan desde su entorno familiar. Estaba casado con María de los Ángeles González Campa y fue padre de Mónica Eloína y María Elena Casarreal González. Era suegro de Abel Junquera, del concejal de Atención a la Ciudadanía y Distritos.

El tanatorio de Cabueñes acoge su velatorio, donde mañana miércoles tendrá lugar la celebración de la palabra, de cuerpo presente, en su honor a las siete de la tarde. Sus restos mortales serán luego incinerados.